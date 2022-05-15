بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

يدخل الأرز فى أطباق عديدة وبعد ارتفاع سعره أصبح من الصعب شراؤه ويعد دجاج المحشى مكرونة بديل جيد لخلطة الأرز ويعطي مذاقا رائعا .

ارتفعت أسعار الأرز مؤخرا بشكل واضح خلال هذا الأسبوع وسط ارتفاع سعر عدد كبير من السلع الأخرى ما جعل هناك حاجة ماسة لإيجاد بدائل جيدة للسلع الأساسية التى زاد سعرها وفي مقدمتها الأرز.

طريقة عمل دجاج محشى مكرونة بخطوات الشيف منال العالم مقدمة برنامج مطبخ منال





مقادير دجاج محشى مكرونة

1 كيلو دجاج

ربع كيلو مكرونة سباجيتي مسلوقة



تتبيلة الدجاج:

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهار مشكل

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 فص ثوم مهروس

3 ملعقة كبيرة زيت

بصل مقطعة مكعبات

2 حبة متوسطة جزر شرائح

1/2 كوب تمر هندي منقوع ومصفى

2 كوسة متوسطة الحجم مقطعة شرائح

1/2 كوب مشروم

دجاج محشى مكرونة





طريقة عمل دجاج محشى مكرونة

- في طبق عميق ضعي ملعقة كبيرة زيت، والتمر هندي، والبهارات، والملح ،و الثوم وقلبيهم جيدا ثم اسكبي الخليط فوق الدجاج.

- سخني الزيت في طاسة واسعة ثم اضيفي الخضار وقلبي 5 دقائق ثم ضعي المكرونة وقلبيهم.

-احشى الدجاج بخليط المكرونة واقفلي الدجاج بعد الانتهاء من الأسفل ثم ضعيها فى صينية الفرن وغطيها بورق الالمنيوم.

- ادخلي الدجاج فرن ساخن بـ 180 درجة لمدة 35-45 دقيقة إلى أن ينضج ثم اخرجيها وانزعي الورق وسيكون لديك دجاج محشى مكرونة ذو مذاق شهى ولون ذهبي مميز وتقدم مع الخضار المشوي .