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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتجاوز الأزمات العالمية.. عبير عصام تطالب بأولوية دعم صناعة التطوير العقاري المصري

قطاع العقارات
قطاع العقارات

قالت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التطوير العقاري صناعة وطنية وتنموية لابد من دعمها وأن نقف جمعيا وراءها، لدور القطاع الحيوي في الاقتصاد والتشغيل، مطالبة بأولوية دعم شركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين لتجاوز الأزمات العالمية ويعد قطاع الاستثمار العقاري ذو قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومي وفرص العمل والتشغيل للشباب والشركات والصناعات الوطنية المختلفة.

وتوقعت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن يبدأ قطاع الاستثمار العقاري في التعافي وتحقيق أرباحا ومبيعات خلال 6 الأشهر المقبلة وقبل انتهاء العام الجاري مع تراجع اسعار مواد البناء وتكاليف التشطيبات والانشاءات.

وأوضحت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية فى بيان صحفى اليوم، الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة في الأشهر الماضية أثرت سلباً علي نسب التنفيذ في خطط الشركات العقارية خاصةً مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحدوث نسب ركود ومشاكل في تحصيل الأقساط بسبب فقدان بعض العملاء من قطاع السياحة، والعاملين بالخارج وظائفهم، ما أدى إلى قيام بعض الشركات بوقف تنفيذ خطتها المستقبلية حتى 2025 وتأجيل طرح مشروعات جديدة.

ولفتت الدكتورة عبير عصام إلى أن قطاع الاستثمار العقاري المصري مر بأزمة كبيرة جداً خلال الأربعة الأشهر الماضية، مضيفة كما أن الشركات العقارية توقفت تمام عن البيع وبدأت في وضع استراتيجيات جديدة ومختلفة سواء لاستكمال مشروعاتها الجار تنفيذها أو المخططة بخلاف استراتيجيات العام الماضي.

وأشارت أن مجالس إدارات غرفة التطوير العقاري والشعبة العامة للاستثمار العقاري يعقدان لقاءات مستمرة مع وزير الإسكان والمطورين في الصعيد والاقليم والمحافظات المختلفة، لحل المشاكل وتنشيط ملف تصدير العقار والمعارض الخارجية، بهدف وضع ضوابط جديدة للسوق العقارية، وشركات التسويق العقاري من بينها 5 مطالب لتحقيق العلاقة المتوازنة بين الدولة والمطورين العقاريين والعملاء.

وأوضحت أن من بين مطالب الشركات العقارية لتجاوز التحديات العالمية الراهنة، أن يكون التمويل العقاري بنسب مقسمة على أجزاء حسب مراحل التنفيذ مع سهولة التمويل البنكي للمطورين العقارية، والاهتمام بالمعارض وتصدير العقار.

وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من غرفة التطوير العقاري والشعبة العامة للاستثمار العقاري بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرة إلى أن نحو 5 شركات مصرية ستشارك في معرض عقارية من المقرر عقده في 3 يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية لعرض بعض المشروعات العقارية في مصر للجالية المصرية في بعض الولايات الأمريكية.

اتحاد الصناعات الاستثمار العقارى غرفة التطوير العقاري Real Estate Finance

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