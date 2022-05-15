عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبير ينصح مستخدمي هواتف آيفون بحذف هذا التطبيق فورا

خبير ينصح مستخدمي
خبير ينصح مستخدمي هواتف آيفون بحذف هذا التطبيق فورا

حذر خبير تكنولوجي بضرورة حذف تطبيق شهير في هواتف آيفون لاستغلاله مساحة كبيرة للغاية على الهواتف مما يؤدى إلى عدد من المشكلات أثناء استخدام الهاتف منها بطء الأداء وتعطل التطبيقات.

 

وصرح الخبير التكنولوجي Shane Liuw تشين ليو لموقع SheFinds أن واحدة من أكبر الصعوبات التي يواجهها المستخدمون عندما يتعلق الأمر باستخدام الهاتف هي زيادة مساحة التخزين، ويجد الأشخاص أنفسهم مع الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي لا يريدون حذفها، لذلك يجب عليهم الاتجاه مباشرة إلى عدد من التطبيقات التى يجب حذفها فورا.

5 تطبيقات يستخدمها الأوكرانيون أثناء الحرب

لحماية هاتفك وبياناتك.. تعرف على أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات لهواتف أندرويد

وأشار تشين ليو أن تطبيق Spotify سبوتيفاي للموسيقى الشهير واحد من هذه التطبيقات التى يجب حذفها قورا على هواتف آيفون حيث أنه تستهلك قدرًا كبيرًا من السعة التخزينية ما يقرب من 2 جيجابايت من الذاكرة الداخلية للهاتف. 
 
ونصح ليو أنه إذا كانت مساحة هاتف آيفون الداخلية لديك ممتلئة للغاية فيجب عليك حذف تطبيق Spotify سبوتيفاي فورا بدون تفكير والبحث عن بديل آخر لسماع الموسيقى والأغاني التى تحبها.

 

وأضاف تشين ليو أنه أحيانا قد يكون على الصعب من المستخدمين التخلى عن تطبيق Spotify سبوتيفاي لذلك في هذه الحالة يمكن لمستخدمي هواتف آيفون إلى استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال.                  
 

هواتف آيفون مستخدمي هواتف ايفون حذف تطبيق شهير خبير تكنولوجي تطبيق Spotify سبوتيفاي زيادة مساحة التخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ غفوة أبو الهول

بعد هدية السيتي .. سيناريوهان لـ تتويج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

ترشيحاتنا

أبو العينين: يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا.. والتكاتف لتسويق الاستثمارات خارجيا

أبو العينين: الرئيس السيسي لديه طموح وحكمة ورؤية ثاقبة

الدولار مستقر.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم

المشدد 3 سنوات.. اعترافات آلاء في «التخابر»: جوزي يتحمل مسئولية أفعاله| خاص

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة .. صور

حفاظا على صحتهن النفسية والجسدية.. بلدان تمنح السيدات إجازة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل خلطة الأرز .. طريقة عمل دجاج محشي بالمكرونة

الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مهرجان كان قبل يومين من حفل الافتتاح.. صور

بحمامات سباحة وملاعب.. مدينة كاملة تحت الأرض للاحتماء من النووي في فنلندا|فيديو

شهود عيان يروون لحظات رعب عاشها الأمريكيون في المجمع التجاري.. متطرف يقتل بدمٍ بارد 10 أشخاص بدوافع عرقية عنصرية.. واشنطن لم تتخلص من أمراضها القديمة والحادث خير دليل

فيديو

ينتمي لـ الجماعة الإسلامية .. تطورات جديدة في قضية قتل كاهن الاسكندرية

أزمة سد النهضة وحقيقة نقص مخزون القمح.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

قمر الدم.. ظاهرة فلكية مذهلة يشاهدها سكان كوكب الأرض غدا.. فيديوجراف

مصير الجرعة الرابعة من لقاح كورونا.. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ