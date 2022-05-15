خبير ينصح مستخدمي هواتف آيفون بحذف هذا التطبيق فورا

حذر خبير تكنولوجي بضرورة حذف تطبيق شهير في هواتف آيفون لاستغلاله مساحة كبيرة للغاية على الهواتف مما يؤدى إلى عدد من المشكلات أثناء استخدام الهاتف منها بطء الأداء وتعطل التطبيقات.

وصرح الخبير التكنولوجي Shane Liuw تشين ليو لموقع SheFinds أن واحدة من أكبر الصعوبات التي يواجهها المستخدمون عندما يتعلق الأمر باستخدام الهاتف هي زيادة مساحة التخزين، ويجد الأشخاص أنفسهم مع الكثير من الصور ومقاطع الفيديو التي لا يريدون حذفها، لذلك يجب عليهم الاتجاه مباشرة إلى عدد من التطبيقات التى يجب حذفها فورا.

وأشار تشين ليو أن تطبيق Spotify سبوتيفاي للموسيقى الشهير واحد من هذه التطبيقات التى يجب حذفها قورا على هواتف آيفون حيث أنه تستهلك قدرًا كبيرًا من السعة التخزينية ما يقرب من 2 جيجابايت من الذاكرة الداخلية للهاتف.



ونصح ليو أنه إذا كانت مساحة هاتف آيفون الداخلية لديك ممتلئة للغاية فيجب عليك حذف تطبيق Spotify سبوتيفاي فورا بدون تفكير والبحث عن بديل آخر لسماع الموسيقى والأغاني التى تحبها.

وأضاف تشين ليو أنه أحيانا قد يكون على الصعب من المستخدمين التخلى عن تطبيق Spotify سبوتيفاي لذلك في هذه الحالة يمكن لمستخدمي هواتف آيفون إلى استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال.

