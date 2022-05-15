محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة .. صور

استطاع النجم محمد رمضان أن يخطف الأنظار من جديد، بعد أن نشر صورة عبر انستجرام تجمعه بإحدى السيارات الفارهة من طراز رولز رويس الشهيرة، ومن المعروف عن رمضان حبه الشديد للسيارات، حيث ظهر في العديد من المناسبات بسيارات أخرى تحمل أقوى العلامات التجارية مثل فيراري وبورشه ولامبورجيني وغيرها.

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة

وتنتمي السيارة رولز رويس إلى طرازات جوست المميزة، والتي تأتي بنسبة طول بلغت 5.716 متر، وبعرض يبلغ 2.148 متر، مع 1.571 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 3.465 متر، مدعومة بجنوط رياضية أنيقة من تصميم هندسي مميز.

ودعمت السيارة رولز رويس جوست بمحرك 6800 سي سي، مكون من 12 أسطوانة، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 571 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة

وتصل السرعة القصوى للسيارة رولز رويس جوست إلى 250 كيلومترا في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 4.8 ثانية.

وتحتوي السيارة رولز رويس جوست على حزمة من تقنيات الحماية ومنها خاصية كاشف الصادم، ورصد النقاط العمياء، وتحديد المسار، مع خاصية الثبات الديناميكي، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AABS عالية الاداء، وكاميرا 360 درجة، مع إطارات محمية من تسرب الهواء، وحساسات أمامية وخلفية.

محمد رمضان يظهر بسيارة فارهة جديدة

كما تضم السيارة نظاما صوتيا وترفيهيا مميزا، وشاشات عرض ملونة تعمل باللمس، ومقاعد من الجلد الفاخر تحتوي على تقنية التحكم الكهربائي والتدليك، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، وأضواء داخلية محيطة.

ويبلغ سعر السيارة رولز رويس جوست داخل السوق السعودي بقيمة قدرها مليون و 300 الف ريال، أي مايعادل 6 ملايين و 344 الف جنيه.