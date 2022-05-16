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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاجات منزلية للتخلص من الشيب بشكل طبيعي

صدى البلد

هناك العديد من العوامل المسؤولة عن شيب الشعر المبكر التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض   وجميع أنواع مشاكل الشعر إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث 

1. بذور أملا 

أضيفي 6-7 قطع من بذور أملا إلى 3 ملاعق كبيرة من الزيت من زيت الجوز الهند و زيتون واللوز واتركيها تغلي لبضع دقائق و أضيفي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة ودلكي فروى رأسك  ليلاً و استخدمي شامبوًا عشبيًا خفيفًا للغسيل في الصباح.


2.  الشاي الأسود


اغلي كوبًا من الماء مع ملعقتين كبيرتين من الشاي الأسود وملعقة صغيرة من الملح يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين الغنية بمضادات الأكسدة و لن يساعدك علاج شعرك بشطف الشاي الأسود  على التخلص من الشعر الرمادي بشكل طبيعي  فحسب ، بل سيجعل شعرك يبدو أكثر لمعانًا من ذي قبل. 

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3. زيت اللوز وعصير الليمون


اخلطي زيت اللوز وزيت جوز الهند وعصير الليمون بنسبة 2: 3. دلكيه جيداً في فروة الرأس والشعر. يغسل بعد 30 دقيقة.

يحتوي زيت اللوز على فيتامين هـ وهو مفيد للغاية للشعر. يغذي الجذور ويمنع ظهور الشيب المبكر . لا يضيف عصير الليمون لمعانًا وحجمًا للشعر فحسب ، بل يعزز أيضًا نمو الشعر الصحي. زيت اللوز وعصير الليمون كلاهما من المكونات المتاحة بسهولة مما يساعدك في التخلص من الشعر الرمادي بشكل طبيعي.


4. الحناء والقهوة
 

أضف 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة إلى الماء الساخن المغلي. تبرد وتصنع عجينة بمسحوق الحناء. اتركه مغطى لبضع ساعات.

 امزجي 1 ملعقة كبيرة من أي زيت من اختيارك وضعيها على الشعر بالكامل. يغسل بعد ساعة.

الحنة ملطف طبيعي  وعندما تقترن بالقهوة تعطي نتائج ممتازة. 

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