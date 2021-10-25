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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 استخدامات حليب جوز الهند لبشرة نضرة خالية من الدهون

صدى البلد

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد استخدام حليبجوز الهند للبشرة للحصول بشرة نضرة وصافية من الشوائب والدهون.


 

فوائد حليب جوز الهند للبشرة ما يلي :-

.  يرطّب البشرة بشكلٍ فعّال، فهو يحارب جفاف البشرة واحمرارها، ويعالج الحكّة أيضاً.

·  يمنح التّوهج والإضاءة للبشرة.

·  يعمل على علاج حروق الشّمس بسبب خصائصه المضادة للالتهاب .

. يساعد على محاربة علامات الشّيخوخة المبكّرة، فهو يحتوي على النّحاس، وفيتامين C المفيدان للمساعدة على إصلاح البشرة، ومحاربتهالعلامات الشّيخوخة.


 

.  يعالج الأمراض الجلديّة، مثل ظهور الحبوب والبثور، وغيرها من المشاكل، فهو يحتوي على مضادات أكسدةٍ فعّالة.

.  يعتبر مزيلاً طبيعياً للماكياج.

· يعمل على تقشير البشرة.

·  يعتبر منظّفاً عميقاً للبشرة.


 

وصفات حليب جوز الهند الطّبييعية للبشرة :-

-  وصفة حليب جوز الهند وماء الورد هذه الوصفة تعمل على ترطيب البشرة بفاعليّة. وطريقته هي:

المكوّنات: كوب من حليب جوز الهند. 1/2 كوب من ماء الورد. كوب من بتلات الورد الطّبيعي. ماء فاتر.

طريقة تحضير الوصفة: تُضاف جميع المكوّنات السّابقة إلى الماء الدّافئ، ويشطف بها الجسم أو البشرة.

 


 

-   وصفة حليب جوز الهند واللّوز هذه الوصفة تعمل على محاربة علامات الشّيخوخة المبكّرة. وطريقتها هي:

المكوّنات: بضع نقاطٍ من حليب جوز الهند. 6-7 حبّات من الّلوز المقشّر.

طريقة تحضير الوصفة: تُخلط المكوّنات السّابقة مع بعضها جيّداً للحصول على خليطٍ. يوضع الخليط على الوجه، ويترك عليه لمدّة 15 دقيقة،ثمَّ يغسل الوجه بالماء البارد. تُكرّر هذه الوصفة مرّتين أو ثلاث مرّاتٍ أسبوعيّاً.

- حليب جوز الهند وزيت الزّيتون هذه الوصفة تعمل كبديلٍ طبيعي عن مزيل الماكياج، كما أنّها تغذي البشرة، وطريقتها هي:

المكوّنات: مقدار من حليب جوز الهند. مقدارين من زيت الزّيتون.

طريقة تحضير الوصف: تُخلط المكوّنات جيّداً، ويمسح الوجه بهذا الخليط بواسطة قطنة.

- حليب جوز الهند والشّوفان هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة. وطريقتها هي:


 

المكوّنات: مقدار من حليب جوز الهند. كمية من بودرة الشّوفان.

طريقة تحضير الوصفة: يخلط حليب جوز الهند مع الشّوفان للحصول على خليط. يوضع الخليط على الوجه ويدلّك بحركاتٍ دائريّة مثلالمقشّر. تكرّر هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.

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