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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثالث بـ علاج طبيعي القاهرة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت الدكتورة جيهان حسن المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن موعد انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراة.

وقالت الدكتورة جيهان حسن المنياوي، إن طلاب الدكتوراة قد بدأوا امتحانات الفصل الدراسى الثالث ( تحسين ) يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو الجاري و تستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٩ مايو .

على الجانب الاخر ، تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 17-19 مايو الجاري، أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

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وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي يتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، حيث يشارك في نموذج المحاكاة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة  برلمان عموم أفريقيا وتطوره واهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.

جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي انتهاء الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثالث لطلاب الدكتوراة

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