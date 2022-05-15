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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: روسيا فقدت ثلث قواتها البرية مع غزو أوكرانيا

بوتين
بوتين

قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن فلاديمير بوتين ربما خسر ثلث قواته في أوكرانيا مع توقف غزوه في مواجهة مقاومة شديدة.

وفقدت روسيا زخمها وهي 'متأخرة بشكل كبير عن الجدول الزمني' في المنطقة الشرقية المجاورة لها ، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الناتو في برلين ، قالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنه من الضروري الحفاظ على الدعم للحكومة في كييف لمساعدتها على 'إخراج روسيا'.

وقالت في بيان: 'يجب أن يواجه بوتين هزيمة مستدامة في أوكرانيا ، ويجب احتواء روسيا ، ويجب ألا يتكرر مثل هذا العدوان مرة أخرى.

واضافت “يجب أن يأتي أمن أوكرانيا من قدرتها على الدفاع عن نفسها. يجب على الحلفاء دعم انتقال أوكرانيا إلى المعدات المتوافقة مع معايير الناتو ، وتوفير المدفعية والتدريب والخبرة المطلوبة على الفور”

وقال نائب الأمين العام للناتو ميرسيا جيوانا إن الأوكرانيين أصبحوا الآن في وضع يسمح لهم بهزيمة الروس والفوز بالحرب.

واضاف للصحفيين: 'الغزو الوحشي لروسيا يفقد الزخم.

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وتابع 'بدعم كبير من الحلفاء والشركاء بمليارات الدولارات ، في الدعم العسكري والدعم المالي والدعم الإنساني ، نعلم أنه بشجاعة الشعب والجيش الأوكرانيين وبمساعدتنا ، يمكن لأوكرانيا الفوز في هذه الحرب.'

وحوّل الروس تركيز هجومهم إلى المنطقة الشرقية من دونباس - التي كانت بالفعل تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو - بعد أن تم صد تقدمهم على كييف.

ومع ذلك ، قالت وزارة الدفاع إنه على الرغم من التقدم الأولي على نطاق صغير ، إلا أنها فشلت في تحقيق أي مكاسب إقليمية كبيرة خلال الشهر الماضي بينما كانت تعاني من 'مستويات عالية باستمرار من الاستنزاف'.

وأضافت أن الهجوم أعاقه فقدان 'العناصر التمكينية الحاسمة' مثل معدات الجسور وطائرات الاستطلاع والمراقبة والاستطلاع بدون طيار.

وأضافت 'روسيا تكبدت الآن على الأرجح خسائر بثلث القوة القتالية البرية التي نفذتها في فبراير شباط.'

وتابعت: 'القوات الروسية مقيدة بشكل متزايد بسبب القدرات التمكينية المتدهورة ، استمرار انخفاض الروح المعنوية وانخفاض الفعالية القتالية.

ونوه بأنه لا يمكن استبدال العديد من هذه القدرات أو إعادة تشكيلها بسرعة ومن المرجح أن تستمر في إعاقة العمليات الروسية في أوكرانيا.

ولفتت إلى في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تسرع روسيا بشكل كبير معدل تقدمها خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وفي غضون ذلك ، أكد رئيس فنلندا سولي نينيستو أن بلاده تعتزم التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو ، ومن المتوقع أن تحذو السويد حذوها.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الفنلندي على القرار في الأيام المقبلة ، على أن يتبعه تقديم طلب رسمي للعضوية الأسبوع المقبل.

فيما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إنه إذا تقدمت الدولتان الاسكندنافيتان بالفعل؛ فستكون هذه 'لحظة تاريخية' للتحالف.

الناتو البرلمان روسيا أوكرانيا فلاديمير بوتين المنطقة الشرقية

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