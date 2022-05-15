ميدو: تصريحات مدرب الوداد تجاه الأهلي "ليست في محلها"

علق أحمد حسام ميدو، على البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي حول أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة المقرر أن تجمع بين الأهلي والوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري.

وقال أحمد حسام ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" على قناة "المحور": "بيان النادي الأهلي جاء في وقته ومعاده ممتاز، وخاصة النقطة الأولى التي تشير أن العلاقة بين الأهلي والأندية المغربية ممتازة لأن علاقة الكرة المصرية بالكرة المغربية جيدة ومن يقول عكس ذلك يحاول تضليل الجماهير".

وأضاف: "لم يعجبني تصريحات وليد الركراكي التي كان يحاول فيها شحن الجماهير المغربية، هو مدرب كبير لكن تصريحاته لم تكن في محلها لأن هناك آلاف من الجماهير تستمع إلى تصريحاته".

وأوضح: "محاولة الأهلي لنقل مباراة النهائي خارج المغرب لا يعني أنه يقلل من وفاق سطيف لكن كان يحاول الدفاع عن حقه فقط وهو الحياد".