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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب فتح الأضرحة.. المرسي أبو العباس يستقبل الزوار من جنسيات مختلفة يوميا

ضريح المرسي أبوالعباس
ضريح المرسي أبوالعباس

قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم  وفق التعليمات المنظمة التي  ستعممها الوزارة في هذا الشأن . 

وذكرت الوزارة إن هذا القرار يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين ، و بناء على ما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه ، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه.

ويوجد في محافظة الإسكندرية عدد كبير من المساجد الأثرية القديمة التي تنتمي لمختلف العصور الإسلامية بها، منها  مسجد أبو العباس المرسي، الذي يعتبر من أكبر المساجد وأشهرها في مدينة الإسكندرية، وهو أحد المزارات الإسلامية الكبيرة التي زارته وفود من مختلف دول العالم. 

وقال  الشيخ أحمد علي درويش إمام مسجد سيدي أبي العباس المرسي، إن قرارات الوزارة بفتح الضريح أثلجت قلوب المحبين بعد عامين من الإغلاق بسبب كورونا.

وأشار إلى أن إدارة المسجد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الوزارة حفاظًا على حياة المصليين الذين يأتون من كل مكان قاصدين المسجد والضريح، فضلاً عن الاهتمام بالمسجد دومًا وأبدًا ليكون جاهز دائمًا لاستقبال أحباب الله.

وأضاف أن المسجد يستقبل أحيانًا بعض الوفود السياحية نظرًا لفنون العمارة الإسلامية القديمة الموجودة بالمسجد.

وقد بني المسجد عام 706 هجرية وبناه الشيخ زين الدين بن القطان، كبير تجار الإسكندرية، بني المسجد على ضريح الشيخ شهاب الدين أبو العباس المرسي.

المرسي أبو العباس حفيد قيس بن سعد بن عبادة أمير مصر زمن علي بن أبي طالب، لكنه لم يولد في الحجاز أو حتى مصر، وإنما أندلسي المولد حيث ولد في مدينة مرسية الأندلسية سنة 1219 م.

ويشكل المسجد تحفة معمارية موهبة معمارية على يد المهندس ماريو روسي أحد أكبر الأسماء في فن العمارة الإسلامية خلال النصف الأول من القرن العشرين،  ويتميز مسجد أبو العباس المرسي بشكله المميز، ويطل المسجد على الميناء الشرقي بالأنفوشي وهو مبنى على الطراز الأندلسى فيه أعمدة رخامية ونحاسية.

ووضع التصميم  الحالي للمسجد الذي لازال حتى الان المهندس المعماري إيطالي اسمه ماريو روسي، وتم الانتهاء من بنائه عام 1943م. 

 ولد الشيخ أبو العباس المرسي عام 616 هـ الموافق 1219م، ونشأ فى بيئة دينية صوفية درس وأخذ العهد على يد شيخه أبي الحسن الشاذلي.توليه مشيخة الطريقة الشاذلية.

وتولى "أبو العباس"، مشيخة الطريقة الشاذلية بعد وفاة أبي الحسن الشاذلي، وتوفي في 25 ذو القعدة، سنة 686 هجرية، ودفن في جبانة الأولياء، وبنى على مقبرته، بناء يتميز عن باقي القبور حتى أصبح مزارًا لكل المريدين.

 

وزارة الأوقاف توجيهات الرئيس الدكتور محمد مختار جمعة المقامات والأضرحة المقارئ القرآنية المرسي أبوالعباس

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