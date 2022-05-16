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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تستعد لإطلاق لاب توب جديد بمواصفات جبارة

هونر تستعد لإطلاق
هونر تستعد لإطلاق لاب توب جديد بمواصفات جبارة

كشفت شركة هونر الصينية في إعلان لها عن جهازاللاب توب Honor Magicbook 14 2022 والذى يتميز بعدد من المواصفات الجبارة منها بطارية تستمر حتى 20 ساعة من العمل المتواصل.

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هونر تعتزم إطلاق جهازاللاب توب Honor Magicbook 14 2022 خلال الساعات القادمة حيث سيأتى  بشاة فائقة الدقة قياس 14 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع نظام التشغيل MagicOS .

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وسيحصل لاب توب Honor Magicbook 14 2022 على أحدث معالجات Intel Core i5 و i7 من الجيل الثاني عشر من شركة إنتل في نسختين مختلفتين ، مع بطاقة رسومات مخصصة اختيارية من Nvidia والتي يمكن أن تكون إما Nvidia MX550 GPU أو تعتمد وحدة معالجة الرسومات Nvidia RTX 2050 .

Honor Magicbook 14
هونر تستعد لإطلاق لاب توب جديد بمواصفات جبارة وبطارية تستمر حتى 20 ساعة 

 

وسيتمتع لاب توب Honor Magicbook 14 2022 بميزة جديدة تسمى "OS Turbo". بمساعدة OS Turbo ، تم تحسين أجهزة لاب توب هونر بشكل أفضل لكفاءة الطاقة حيث يمكنه تقليل استهلاك الطاقة بنسبة كبيرة مما يجعله قادرا على تشغيل البطارية لمدة ساعات طويلة من الاستخدام الثقيل. 
 

ومؤخرا أطلقت هونرلاب توب  Honor MagicBook 16، بمعالج AMD Ryzen 5 5600H والمطور وفق معيارية Zen 3، والذي يوفر أداء أعلى بنسبة 30% تقريبا من معالجات Ryzen 5 4600H، ويمكن تهيئتها باستخدام وحدات معالجة الرسومات  GeForce RTX 3050 من إنفيديا.
 

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