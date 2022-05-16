عماد متعب: مخطط كاف سينجح إذا أدار جاساما نهائي إفريقيا

قال عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، وعضو رابطة الأندية الحالي، إن فساد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ما زال مستمرًا.

وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" بقناة "صدى البلد": "تفوق الجانب المغربي في استغلال الفساد، والذكاء في مساعدة أنديتهم، إذا حدث وكان باكاري جاساما هو حكم المباراة، سيكون مخطط الكاف قد نجح".

وواصل: "يجب أن يطالب الأهلي بحكام من خارج القارة الإفريقية إذا كان القانون يسمح، من أجل ضمان العدالة التحكيمية ، يجب على الأهلي أن يشترى الـ50% من تذاكر المباراة النهائية، على الأقل لكي نضمن ألا يمتلئ الاستاد بسعة 100% من مشجعي الوداد".

وواصل: "من وجهة نظري أن الأهلي تعرض لظلم بيّن وواضح للجميع، لكنه قادر على الفوز باللقب في المغرب، الوداد فريق محترم واسم كبير، ولكن التتويج بالبطولة سيتوفر مع عدة أمور يجب على الأهلي أن يسعى لضمانها، ومنها نصف سعة الاستاد وعدم إدارة بكاري جاساما للقاء".

واستطرد: "رسالتي للاعبي الأهلي، تذكروا جيدًا أن الأهلي فاز ببطولة إفريقيا في تونس على حساب الترجي والصفاقسي التونسي".

وأتم: "الأهلي يمتلك كافة الإمكانيات التي تمنحه الفوز ببطولة إفريقيا، نحتاج الإصرار والقتال في أرض الملعب ونكون في كامل لياقتنا الفنية والبدنية".

واختتم: "أفكر جديًا في السفر إلى المغرب لمؤازرة الأهلي في النهائي وتشجيع الفريق، متأكد ان الأهلي سيعود بالكأس رغم كل الاتجاهات والسيناريوهات المخطط لها".