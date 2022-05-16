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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات نيسان كيكس 2022 في السعودية

نيسان كيكس موديل
نيسان كيكس موديل 2022

أعلن وكيل شركة نيسان اليابانية داخل المملكة العربية السعودية، عن طرح أصغر سيارات اس يو في بتشكيلة العلامة منذ فترة بالسوق المحلى بتحديث فيس ليفت لموديل 2021، كموديل 2022 ،  بتحسينات على الشكل الخارجي و التصميم الخلفي و المقصورة الداخلية .

نيسان كيكس موديل 2022

وتستمد نيسان كيكس موديل 2022  قوتها من بمحرك سعة 1.6 لتر يولد قوة 122 حصان وعزم أقصى يبلغ 148 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي.  

       

نيسان كيكس موديل 2022

وظهرت نيسان كيكس موديل 2022 ، بواجهة أمامية جديدة في الفيس ليفت مع شبك أمامي باللون الأسود على شكل حرف V كباقي سيارات نيسان المعتادة، مع مصابيح أمامية تعمل بتقنية الـLED بالكامل، مع وجود فتحات تهوية أيضاً في الصدام الامامي، كما توجد مصابيح ضباب أمامية ، مع وجود عجلات بقياس 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية و خط انسيابي من غطاء المحرك ممتد إلى منتصف الأبواب الخلفية .

 

بالاضافة الى المصابيح الخلفية التي تعمل بتقنية الـLED، مع وجود خط LED يصل المصابيح الخلفية ببعضهم البعض، مع وجود جناح خلفي باللون الأسود، كما تتواجد حساسات خلفية وكاميرا خلفية.

نيسان كيكس موديل 2022

اما المقصورة الداخلية للسيارة نيسان كيكس موديل 2022 ، تتوفر الأبواب الأربعة بوجود جلود على المساند مع وجود مقود من الجلد متعدد الوظائف بتصميم رياضي وبتحكم مميز، مع عدادات ديجيتال ملونة وشاشة ترفيهية بقياس 7 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة، مع وجود شاشة صغيرة لعرض تفاصيل المكيف.

 

أما عن مواصفات الأمان وأنظمة مساعدة السائق منها ، وسائد هوائية أمامية ، و وسائد هوائية جانبية ، و وسائد هوائية ستائرية ، و حساسات خلفية ، و كاميرا خلفية ، و كاميرا 360 درجة ، و فرامل مانعة للانغلاق ، و توزيع إلكتروني لقوة الفرملة ، و مساعد الصعود والهبوط من التلال ، و نظام الثبات الإلكتروني ، و نظام مراقية ضغط الهواء في الإطارات

نيسان كيكس موديل 2022

اما عن أسعار نيسان كيكس موديل 2022

- فئة S بسعر 68,999 ريال سعودي 

- فئة  SV بسعر 79,499 ريال سعودي 

- فئة  SL + NIM بسعر 94,599 ريال سعودي 

المملكة العربية السعودية السعودية نيسان اليابانية نيسان كيكس نيسان كيكس موديل 2022

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