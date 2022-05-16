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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 521 مليون حالة

صدى البلد

 ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 521 مليونا و474 ألفا و146 إصابة.


وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و263 ألفا و940 وفاة، مؤكدة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.6 مليون.


وتصدرت الولايات المتحدة - وفقا لأحدث البيانات - قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ999 ألفا و602 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ665 ألفا و150 وفاة؛ لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و214 حالة .
 

جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا كوفيد-19 إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم الولايات المتحدة

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