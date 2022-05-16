عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: إعفاء المواد الخام من قيود الاستيراد تشجيع كبير للمشروعات الاستثمارية

النائب محمد المنزلاوى
النائب محمد المنزلاوى ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة لقرارات إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القيود المفروضة على عملية الاستيراد، معتبراً هذه القرارات بمثابة تشجيع حقيقى وكبير للمشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها خاصة أن غالبية الصناعات تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستمرة.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه القرارات تضمن استمرار جميع المشروعات الاستثمارية والصناعات فى العمل وعدم توقفها وهذا سيؤدى الى استمرار الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادى وانها سوف تسهم فى إعادة الكثير من المصانع للعمل والقضاء على المشاكل التى كانت تعانى منها فى السابق.

مؤكداً اهمية هذه القرارات لتوفير الاحتياجات المحلية من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لتحقيق رقم المليار دولار فى الصادرات.

وطالب النائب محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع وتوطين الصناعات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً على ضرورة ازالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع المشروعات الصناعية بصفة عامة وأمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تشجيع الشباب على تملك وادارة هذه المشروعات للحد من البطالة لدى الشباب المصرى.

وأشاد النائب محمد المنزلاوى بإتجاه الحكومة لاصدار قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية من الإعفاءات الضريبية والذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس للوزراء مع إتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص وطرح 10 شركات قطاع أعمال وشركتين للقوات المسلحة فى البورصة قريبا.

مؤكداً أهمية هذا التشريع لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.

مستلزمات الإنتاج المواد الخام عملية الاستيراد المشروعات الاستثمارية معدلات النمو الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

ترشيحاتنا

تكلفتها 36 مليار جنيه.. كيف حفزت الحكومة مزارعي القمح على زيادة توريده؟

إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالاسم في المدارس .. قريبا

أسعار الأرز.. أسباب ارتفاعه في الأسواق | والحلول المقترحة لانخفاضه

اتحاد الصناعات: 120 شركة رواندية تبحث التعاون التجاري والاستثماري في مصر

دعاء الخسوف.. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

لكزس تقدم طراز UX هيجن بشكل حصري وتلغي إصدار البنزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

دخلوا بملابس عادية.. كيف سمحت جامعة القاهرة بإقامة حفلة تنكرية داخل كلية الإعلام؟

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

تماثيل الكرنك تتحرك ليلا وغفوة أبوالهول تنذر بالهلاك.. قصة حكايات لعنة الفراعنة

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ