صناعة الشيوخ: إعفاء المواد الخام من قيود الاستيراد تشجيع كبير للمشروعات الاستثمارية

أكد النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ الأهمية الكبيرة لقرارات إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من القيود المفروضة على عملية الاستيراد، معتبراً هذه القرارات بمثابة تشجيع حقيقى وكبير للمشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها خاصة أن غالبية الصناعات تحتاج إلى مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستمرة.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه القرارات تضمن استمرار جميع المشروعات الاستثمارية والصناعات فى العمل وعدم توقفها وهذا سيؤدى الى استمرار الانتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادى وانها سوف تسهم فى إعادة الكثير من المصانع للعمل والقضاء على المشاكل التى كانت تعانى منها فى السابق.

مؤكداً اهمية هذه القرارات لتوفير الاحتياجات المحلية من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لتحقيق رقم المليار دولار فى الصادرات.

وطالب النائب محمد المنزلاوى من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع وتوطين الصناعات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً على ضرورة ازالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع المشروعات الصناعية بصفة عامة وأمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تشجيع الشباب على تملك وادارة هذه المشروعات للحد من البطالة لدى الشباب المصرى.

وأشاد النائب محمد المنزلاوى بإتجاه الحكومة لاصدار قانون جديد لاستثناء المشروعات الصناعية من الإعفاءات الضريبية والذى أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس للوزراء مع إتاحة أصول مملوكة للدولة بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص وطرح 10 شركات قطاع أعمال وشركتين للقوات المسلحة فى البورصة قريبا.

مؤكداً أهمية هذا التشريع لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات.