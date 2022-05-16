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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

التسوق الإلكتروني السريع كتاب جديد للخبير مصطفى آدم

الكاتب مصطفى ادم
الكاتب مصطفى ادم الجبلاوي

يستعد الكاتب مصطفى أدم الجبلاوي الخبير في تكنولوجيا المعلومات، لإصدار كتاب التسوق الإلكتروني السريع وذلك خلال أيام، ويصدر عن دار نشر المصرية للطباعة والنشر.


وأكد الكاتب مصطفى أدم، أنه خلال العقود الأخيرة أصبح التسوق الرقمي واحد من أهم طرق الانتشار في العالم، خاصة مع انتشار جائحة كورونا واعتماد الكثيرين على التسوق عن بعد، وهو ما جعله يصدر كتاب عن أهم مبادئ التسوق الالكتروني، موضحًا أن التكنولوجيا جعلت بالإمكان الوصول للشرائح والفئات المستهدفة بسهولة وبضغطة زر، موضحًا أن هذا تسبب في ثورة تكنولوجية ووظيفية جدًا.


وأوضح مصطفى آدم أن التسويق الرقمي أصبح مهنة لها قواعد يجب اتباعها، وهناك بعض الدبلومات والمهارات التي يكتسبها الراغبين في دخول هذا المجال، مؤكدًا على أنه خلال السنوات القادمة سيكون علم مستقل يدرس في كبرى الجامعات.


وأشار مصطفى آدم، إلى أن في حالة اختيار مجال التسوق الرقمي للعمل، فإن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خاصة إذا كنت مبتدأ، منها: اختيار المجال المناسب في التسويق، فإذا كنت تميل للاهتمام بالملابس أو الموضة فيجب أن يكون هذا مجالك حتى يمكنك الابداع والتميز.


ووضع أهداف واقعية مقسمة على مراحل، فعند البدء بمشروع لا تقوم بإهدار رأس المال على كميات كبيرة من الملابس مثلا لأن هناك تطورات يومية في الموضة، لذلك كن واقعي، وابدء بتحقيق أهدافك ببطء.


كما أن موقعك يحتاج إلى المتابعة والتحسين المستمر ، وتعمل على تقنيات التسويق المختلفة ولكن تدريجيًا ، استمر بتعلم كل ما هو جديد في عالم التسويق.

الكاتب مصطفى ادم كتاب التسوق الالكتروني السريع دار نشر المصرية للطباعة والنشر المصرية للطباعة والنشر التسوق الرقمي ر مجال التسوق الرقمي

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