لقطات تجسسية جديدة لـ بي ام دبليو X5 موديل 2023 .. شاهد

تعتبر السيارة بي ام دبليو X5 واحدة من ابرز اصدارات الصانع البافاري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تمتلك شهرة واسعة بين طرازات BMW المتنوعة، لما تحتويه من قدرات فنية قوية، ومظهر خارجي رياضي، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات التقنية.
وتواصل السيارة بي ام دبليو X5 من تعزيز تواجدها بعد أن ظهرت من جديد اثناء تأدية بعض الاختبارات، ولكن مع عدة تمويهات طالت المنطقة الامامية والخلفية من السيارة بنسخة فيس ليفت 2023.
لقطات تجسسية جديدة لـ بي ام دبليو X5 موديل 2023
وخلال مقطع فيديو نشرته قناة CarSpyMedia المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE، تمكنت العدسات من رصد السيارة الرياضية بي ام دبليو X5 وهي تنطلق من جديد وهي تخوض احد المعطفات واختبار بعض قدرات التسارع.
وتشير التوقعات أن السيارة بي ام دبليو X5 سوف تحصل على مصابيح أمامية ومصد أمامي معاد تصميمهم، مع بعض التغيرات بمنظومة الشبكات الامامية، بالاضافة إلى بعض التعديلات المتوقعة للجزء الخلفي من السيارة وخاصة المصابيح، بينما ظهرت منظومة العادم بشكل واضح والتي تعتمد على اطلالة رباعي مزدوجة الاداء.
ويبدو أن السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023 سوف تتمتع بقدرات محركها صاحب الـ 8 اسطوانات طراز V، الذي يستطيع أن يضخ قوة قدرها 617 حصانا، بسعة 4400 سي سي مزدوج التيربو.