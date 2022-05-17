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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية جديدة لـ بي ام دبليو X5 موديل 2023 .. شاهد

لقطات تجسسية جديدة
لقطات تجسسية جديدة لـ بي ام دبليو X5 موديل 2023

تعتبر السيارة بي ام دبليو X5 واحدة من ابرز اصدارات الصانع البافاري، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تمتلك شهرة واسعة بين طرازات BMW المتنوعة، لما تحتويه من قدرات فنية قوية، ومظهر خارجي رياضي، بالاضافة إلى الكثير من التجهيزات التقنية.

بي ام دبليو X5 موديل 2023

وتواصل السيارة بي ام دبليو X5 من تعزيز تواجدها بعد أن ظهرت من جديد اثناء تأدية بعض الاختبارات، ولكن مع عدة تمويهات طالت المنطقة الامامية والخلفية من السيارة بنسخة فيس ليفت 2023.

بي ام دبليو X5 موديل 2023

لقطات تجسسية جديدة لـ بي ام دبليو X5 موديل 2023

 

وخلال مقطع فيديو نشرته قناة CarSpyMedia المتخصصة في مجال استعراض السيارات عبر موقع YOUTUBE، تمكنت العدسات من رصد السيارة الرياضية بي ام دبليو X5 وهي تنطلق من جديد وهي تخوض احد المعطفات واختبار بعض قدرات التسارع.

بي ام دبليو X5 موديل 2023

وتشير التوقعات أن السيارة بي ام دبليو X5 سوف تحصل على مصابيح أمامية ومصد أمامي معاد تصميمهم، مع بعض التغيرات بمنظومة الشبكات الامامية، بالاضافة إلى بعض التعديلات المتوقعة للجزء الخلفي من السيارة وخاصة المصابيح، بينما ظهرت منظومة العادم بشكل واضح والتي تعتمد على اطلالة رباعي مزدوجة الاداء.

بي ام دبليو X5 موديل 2023

ويبدو أن السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023 سوف تتمتع بقدرات محركها صاحب الـ 8 اسطوانات طراز V، الذي يستطيع أن يضخ قوة قدرها 617 حصانا، بسعة 4400 سي سي مزدوج التيربو.

بي إم دبليو موديل 2023 بي ام دبليو X5 موديل 2023 السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2023

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