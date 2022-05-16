لميس الحديدي: علاقة المصريين بالمستريحين قديمة.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن علاقة المصريين بالمستريحين قديمة تعود لظاهرة توظيف الأموال في الثمانييات وتم عمل أفلام ومسلسلات خالدة حولها.

وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية على شاشة ON: "مشكلتنا أننا لا نتعلم كمصريين حيث تم القبض على أربعة مستريحين من مركز إدفو بأسوان، جمعوا ما يقارب المليار جنيه، والقبض على آخر في الإسكندرية.

وتساءلت لميس الحديدي عن ظاهرة المستريح: "لماذا يذهب المصريون إليه؟ هل هو لضعف الأوعية الادخارية؟ أم رغبة في مكسب سريع وسهل؟ مش عاوزة: أقول طمع لكن رغبة في المكسب السريع".

https://youtu.be/6eTusmXvGfQ