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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كل ما يهمك عن تحديث رقم المحمول في بطاقة التموين

بطاقات التموين
بطاقات التموين

يبحث الكثيرون من أصحاب البطاقات التموينية عن طريقة تحديث رقم المحمول في بطاقات التموين بعد توجيه وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لعدد من المستفيدين بضرورة تحديث رقم المحمول في بطاقة التموين.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، مشيراً إلى أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

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وأضاف أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، مشيراً إلى أن التوجيه للمد يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

وأضاف أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدي الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمى، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدًا أن الدكتور وزير التموين يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا

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