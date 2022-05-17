مصرع شخص إثر اصطدام دراجة بخارية بسوهاج.. وإصابة قائدها

اصطدم شاب في نهاية العقد الثاني من العُمر، بستيني بالمعاش، حيث اختل توازن الدراجة البخارية في يده، بدائرة مركز سوهاج؛ ما نتج عنه وفاة الستيني وإصابة قائد الدراجة البخارية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود حادث تصادم، ومتوفي ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير الدراجة البخارية رقم محدد قيادة المدعو (عمر ع ع ع- 19 عامًا- عامل- ويقيم دائرة المركز)، اختل مقود القيادة في يده واصطدم بالمدعو (أبو رواش ع م ع- 65 عامًا- بالمعاش- ويقيم دائرة المركز)؛ ما نتج عنه وفاة الثاني، وإصابة قائد الدراجة البخارية بجرح في الرأس والوجه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، والمصاب إلى ذات المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال نجل المُتوفى المدعو (ناصر ا ع م- 35 عامًا- عامل- ويقيم بذات الناحية)، أفاد بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائي، وبسؤال قائد الدراجة، أفاد بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة المذكور.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.