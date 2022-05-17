قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الكوسة بالبشاميل..

















طريقة عمل الكوسة بالبشاميل ..

1 كيلو كوسا مقطع شرائح متوسطة

1/2 كيلو لحم مفروم

1 ثمره بصل مفروم

5 فص ثوم

2 مكعب زبدة

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم أو كوب عصير طماطم

1 معلقة صغيرة ملح

1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

1/2 معلقة صغيرة بهارات

1/4 معلقه صغيره جوزة الطيب

1/2 معلقه صغيره قرفة

البشاميل

4 معلقه كبيره دقيق

4 معلقه كبيره زبدة

لتر حليب ساخن

1 معلقه صغيره ملح

1/2 معلقه صغيره فلفل اسود

٢ مكعب جبن كريمي

1/4 معلقه صغيره جوزة الطيب

كوب جبنة موتزاريلا





طريقة التحضير..

في حلة علي النار تشوح الكوسة في الزبدة والثوم والتوابل

في طاسة يتم وضع زبدة والبصل ويقلب جيدا ثم نقوم بوضع اللحم والتوابل و يقلب حتي يتغير لون اللحم ثم تضاف الصلصة او عصيرالطماطم و تقلب جيدا حتي ينضج اللحم .





لتحضير البشاميل..

في حله يتم وضع الزبده مع الدقيق لدقيقتين ثم يضاف الحليب الساخن والجبن الكريمي مع الملح والفلفل وجوزه الطيب ونقلب جيدا حتييصبح صوص بشاميل ناعم

يوضع نصف البشاميل مع الكوسة و تقلب

في صينية فرن يوضع نصف الكوسة ثم اللحم المفروم ثم

ثم الكوسة و علي الوجه يوضع النصف المتبقي من البشاميل و الموتزريلا





ثم يدخل الفرن علي درجه حرارة 200 لمده ٣٠ دقيقه ثم توضع تحت الشواية لتأخذ لون ذهبي من الأعلي.