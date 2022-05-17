تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع الوزير أنتوني بلينكن مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن الوزيرين ناقشا الشراكة القوية والمتنامية بين قطر والولايات المتحدة.

فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تعازيه عن الموت المأساوي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وشكر بلينكن نظيره القطري على الدور البناء لدور قطر في جهودنا لحل القضايا مع إيران، ودعمها المستمر لسيادة أوكرانيا والنزاهة الإقليمية، وكذلك لمساعدة قطر الدبلوماسية مع أفغانستان.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تحدثنا حول الخسارة المأساوية للصحفية، شيرين أبو عاقلة. وناقشنا حرب الرئيس بوتين الوحشية وغير المبررة ضد أوكرانيا، وشكرته على مساعدة قطر في دبلوماسية إيران وأفغانستان".