مستشفى سوهاج: إصابات حادث طريق البحر الأحمر بينها 5 حالات خطرة فقط

صرح مصدر مسئول بمستشفى سوهاج العام، بأن أكثرية مصابي حادث تصادم أتوبيسي “سوهاج- البحر الأحمر”، حالتهم العامة مستقرة، وتم حجزهم تحت الملاحظة للاطمئنان على تمام شفائهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هناك 5 حالات فقط من بين المصابين حالتهم شبه خطيرة نتيجة إصابتهم بكسور في الذراع والعمود الفقري وبينهم إصابات بالارتجاج ونزيف المخ، أما بقية الإصابات فهي عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة وجروح سطحية بالوجه والجسم.

وأشار إلى أن الحالات الخمسة الحرجة تم احتحازها داخل أقسام العناية، وهم كل من إبراهيم فتحي عبد الحافظ، 32 سنة، مصاباً ببتر بالكتف اليسرى، ومحمود سعيد السيد، 45 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف والذراع اليمنى، ومحمد وائل مرتضى، 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وممدوح فوزى أحمد، 54 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وشعبان شحاتة محمود، 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيسين عند الكيلو 80، ووجود متوفاة ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع سيدة مجهولة الهوية وإصابة كل من إبراهيم فتحي عبد الحافظ، 32 سنة، مصاباً ببتر بالكتف اليسرى، وزينب حرز الله لبيب، 23 سنة، مصابة بكسر باليد اليسرى والعمود الفقري، ومحمود سعيد السيد، 45 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف والذراع اليمنى، ومحمد عبد الرحيم عبد الله، 17 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وسيدة مجهولة الاسم مصابة باشتباه نزيف في البطن، ومحمود أحمد إسماعيل، 38 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وأيمن شعبان أبو الوفا، 32 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وعرفات صابر حنفي، 35 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، ووائل مرتضى خالد، 50 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالأذن اليسرى، ومحمد وائل مرتضى، 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، وبولس بلامون شقيق، 34 سنة، مصاباً بجرح قطعى باليد اليسرى، وأحمد محمد أمين، 39 سنة، مصابا بجرح قطعي بالجبهة.



ووليد نصر الدين محمد أمين، 22 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وإسلام محمد المهدي، 17 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، ومحمد عبد الفتاح عبد الله، 22 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد محمد أبو المجد، 32 سنة، مصابا بجرح رضى بالظهر، وعصام حمدى جاد الله، 45 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم.

وسيد زكى أحمد، 33 سنة، مصابا بجرح رضى بفروة الرأس 6 سم، وعلى سيد علي، 28 سنة، مصاباً بشتباه كسر بالكتف اليسرى، وأدهم عبد الحكيم أبو المجد، 31 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، ويونس عبد الحكيم أبو المجد، 27 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات في الجسم.

ومحمود حسين محمد مهدي، 33 سنة، مصاباً بجرح رضى بالشفاه السفلى، ومحمد خلف حسن شحاتة، 31 سنة، مصاباً بجرح بالأنف، وممدوح فوزى أحمد، 54 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد إبراهيم عامر، 52 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وشعبان السيد حسان، 40 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وشعبان شحاتة محمود، 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى باليد اليمنى.