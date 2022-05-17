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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط موظف استغل موقعه واختلس مبالغ مالية من عهدة مدرسة بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى إدارات التربية والتعليم بمحافظة الجيزة) بقيام (موظف بإحدى المدارس، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بإختلاسه مبالغ مالية من عهدته.

وتبين بعد إجراء التحريات صحة الواقعة وقيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بتحصيل مستحقات المدرسة محل عمله من أولياء أمور الطلبه بالمدرسة بموجب إيصالات سداد يتم تحصيلها بمعرفته، وعدم قيامه بتوريدها بحساب المدرسة بأحد البنوك وقيامه بإختلاس تلك المبالغ لنفسه.

وأشارت التحريات إلى أنه إمعاناً فى إخفاء أمره قام بتزوير إيصالات توريد منسوب صدورها للبنك المشار إليه تفيد على خلاف الحقيقة قيامه بتوريد تلك المبالغ بحساب المدرسة بالبنك ، وتمكن بموجب ذلك من الحصول من مسئولى الإدارة المُبلغة على إيصالات  تفيد قيامه بتوريد تلك المبالغ لتسوية المبالغ المختلسة مستندياً بدفاتر المدرسة .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف أنه قام بتزوير إيصالات التوريد المنسوبة للبنك المشار إليه عن طريق إستخدام برامج التعديل والحذف والإضافة (الفوتوشوب) وتحميلها على هاتفه المحمول وطباعتها بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة قسم شرطة بولاق الدكرور الجيزة

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