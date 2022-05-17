السعودية.. صندوق الاستثمارات خفّض استثماراته في السوق الأمريكي بـ12.3 مليار دولار

كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، عن تفاصيل جديدة لاستثماراته في السوق الأمريكي بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وأوضح الصندوق في إفصاح جديد له، أنه تم خفض ملكيته في السوق الأمريكي من 55.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2021 إلى 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2022.

وأشار إلى خفض الصندوق حصصه في 3 شركات تتضمن "فيزا أي إن سي" و"بلاج باور" و"وول مارت".

وفي المقابل رفع الصندوق حصصه في 4 شركات تتضمن " تيك تو إنتراكتيف" و" باي بال" و"مجموعة علي بابا" و"فارفيتش المحدودة"، كما استثمر الصندوق في 5 شركات جديدة وتخارج من شركة واحدة.

