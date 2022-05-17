مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب لعدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982، اشتبه أمير محمود، مأمور اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر، فى راكبة مصرية من أصل سورى لكثرة التردد والسفر .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء ممنوعة أو ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجابت بالنفى.

وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمانى، مأمور الجمرك، وسامح زاهر، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكبة فلم يتبين وجود شيء، فتم تكليف أمانى عبدالله، بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 60 شريطا وكيسا وزجاجة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام مخبأة على جسمها.

قرر أحمد على، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفى فاضل ومحمود عبد المولى، تحت إشراف أحمد الدلهماوي، رئيس القسم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

IMG-20220517-WA0143