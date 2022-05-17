عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب لعدد من عبوات الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من واشنطن على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 982، اشتبه أمير محمود، مأمور اللجنة الجمركية المعين على الخط الأخضر، فى راكبة مصرية من أصل سورى لكثرة التردد والسفر .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء ممنوعة أو ما يجب الإفصاح عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، أجابت بالنفى.

وبالعرض على حمدى حافظ، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أمانى، مأمور الجمرك، وسامح زاهر، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول، بتفتيش حقائب الراكبة فلم يتبين وجود شيء، فتم تكليف أمانى عبدالله، بتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 60 شريطا وكيسا وزجاجة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام مخبأة على جسمها.

قرر أحمد على، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

وقام بالعد والتحريز لجنة من مصطفى فاضل ومحمود عبد المولى، تحت إشراف أحمد الدلهماوي، رئيس القسم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركى.

IMG-20220517-WA0143
IMG-20220517-WA0143
IMG-20220517-WA0142
IMG-20220517-WA0142

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مطار القاهرة يضبط أدوية أورام مهربة من واشنطن مع راكبة.. صور

أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

القصير: تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع

السيسي: الأخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي

وزيرة التخطيط: مبادرة تطوير التجمعات الحضرية تتسق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية

زادت ولا قلت.. فرص العمل بالصناعة والزراعة تثير جدلا بين وزيرة التخطيط والنواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام.. مشوار حافل بالإنجازات بدأه من المنصورة حتى أصبح الزعيم

مرتديًا 111 تي شيرت.. رجل يركض لمدة 3 ساعات لسبب مدهش

بالصور.. ما الذي يحدث بكوريا الشمالية؟.. استنفار بالجيش لمنع أخطر ظهور لكورونا

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

فيديو

الأرصاد تحذر من عودة الشتاء.. ما القصة

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ