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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتستفاد منها.. سبب غير متوقع وراء نقع البقول

البقول
البقول

قالت الدكتورة آنا نيكولسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن نقع البقول يساعد بشكل كبير في تحسن امتصاص الجسم للمواد الغذائية المفيدة الموجودة بها.

وصرحت “آنا" في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، عن أهمية نقع البقول والمكسرات والبذور قبل تحضيرها وتناولها حيث توجد في قشرة البقول والمكسرات والبذور مادة حمض الفيتيك التي تمنع امتصاص الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والزنك. 

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يساعد نقع البقول هذه المواد قبل تحضيرها وتناولها على تحييد هذه المضادات ويحسن امتصاص الجسم للمواد المفيدة الموجودة فيها.

وتقول “ آنا” أنه التحييد مضادات المغذيات يجب نقع البقول والمكسرات والبذور في الماء مع إضافة عصير الليمون أو خل التفاح العضوي غير المصفى، فمثلا يجب نقع اللوز من 6 لـ 8 ساعات والفاصوليا من 12لـ 24 ساعة.

وتضيف جميع العناصر الموجودة في هذه المواد عادة ما تكون ناقصة في جسم الرجال والنساء وهذه العناصر هي البروتين والأحماض الأمينية وأحماض دهنية والدهون الكاملة والكربوهيدرات عالية الجودة والألياف الغذائية وفيتامينات ب".

وتنصح الخبيرة بنقع البقول ليلا كي تكون جاهزة للاستخدام صباحا، مشيرة إلى ضرورة القاء الماء الذي نقعت فيه فى الحوض وعدم استخدامه فى إعداد الطعام.

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