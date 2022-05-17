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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوتنجهام فورست يضرب موعدًا مع هدرسفيلد في نهائي ملحق البريميرليج بفوزه على شيفيلد

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست

ضرب فريق نوتنجهام فورست موعدًا مع هدرسفيلد تاون في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي، بفوزه المثير على شيفيلد يونايتد بركلات الترجيح، وذلك بعد التعادل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف لمثلهما.

واستطاع شيفيلد يونايتد الفوز في الوقتين الأصلي والإضافي على مضيفه نوتنجهام فورست بهدفين لهدف وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، تألق برايس سامبا حارس مرمى نوتنجهام فورست في التصدي لـ 3 ركلات ترجيحية من لاعبي شيفيلد يونايتد، ليُنهي اللقاء بفوز فريقه بـ 3 ركلات مقابل ركلتين.

ويواجه فريق نوتنجهام فورست نظيره هدرسفيلد تاون الفائز سلفًا على لوتون، يوم 29 مايو على ملعب ويمبلي، في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي.

وكان فريقا فولهام وبورنموث قد تأهلا مباشرة للدوري الإنجليزي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني على الترتيب في دوري الدرجة الأولى.

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