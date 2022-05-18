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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاترات فيريرا غير محسوبة.. أيمن يونس: من يشاهد ثنائي الزمالك يُصاب بالضغط|فيديو

أيمن يونس
أيمن يونس

وجّه أيمن يونس لاعب نادي الزمالك الأسبق  انتقادات قوية للاعبي القلعة البيضاء والجهاز الفني بعد هزيمة اليوم أمام طلائع الجيش في الدوري المصري.

وسقط الزمالك بهدف وحيد دون رد أمام طلائع الجيش خلال اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ19 من المسابقة المحلية.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نحن شاهدنا هذه المباراة قبل ذلك، مهاترات فيريرا غير محسوبة، عبد الله جمعة توظيفه خاطئ، هو لم ير الأخطاء بعد الخسارة أمام إنبي، ولم يصححها".

وتابع: "طارق العشري كان يُحضر لهدفه من المباراة منذ البداية، وفاجأ الجميع بالضغط من بداية اللقاء، وعواد تصدى لكرة صعبة كانت من الممكن أن تكلف الزمالك هدفًا مبكرًا".

وأردف: "لم يكن هناك حلول في الزمالك خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى تمركز دفاعي خاطئ، أجرى تغييرات جيدة لكن عمر السعيد وأوناجم يعانيان من الرعونة عندما تشاهدهما تُصاب بالضغط".

واستطرد: "لا يوجد تركيز عند مدافعي الزمالك، عبد الغني ارتكب جميع الأخطاء الدفاعية خلال كرة هدف الجيش".

وأضاف: "مركز رأس الحربة علامة استفهام في الزمالك، تمركز اللاعبين خطأ ويظل هذا المركز مُعضلة، عمر السعيد والجزيري يبذلان مجهودًا ولكنهما ليسا لاعبين ألعاب قوى وإنما مهاجمان كرة قدم".

واختتم: "الزمالك يحتاج مراجعة كبيرة، وطلائع الجيش قدم مباراة عليهم أن يفخروا بها".

أيمن يونس نادي الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري عبد الله جمعه

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