فلوران إبينجي مدرب نهضة بركان: مواجهة الأهلي ضد الوداد بالمغرب غير عادلة

أكد فلوران إبينجي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، إن مواجهة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا غير عادلة، وأن الفريق المغربي سيتميز بتواجد جماهيره بشكل أكبر في اللقاء.

وقال إبينجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "لو كنت مكان الأهلي سأشعر بالظلم لخوض مباراة نهائية على ملعب المنافس في بطولة قارية كبيرة مثل دوري الأبطال".

وتابع مدرب نهضة بركان: "الأهلي أفضل فريق في افريقيا خلال السنوات الاخيرة، ويحقق نتائج رائعة بدوري الأبطال واللقب مرتين متتاليتين"

وعن تأهله إلى نهائي الكونفيدرالية قال: "نحن نستحق الوصول لنهائي، وعلى الجميع رؤية مباريات نهضة بركان جيدا، وأن تأهلنا ليس بسبب الحكام كما يقال".

واختتم: "لا أعرف لماذا كل هذة الاعتراضات من المصري وبعده مازيمبي الكونغولي، نحن قدمنا أمامهم مباريات مميزة وكنا الأفضل".

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