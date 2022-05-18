الكشف عن موديل 2023 الجديد من تويوتا كامري في أمريكا

اعلنت شركة تويوتا اليابانية ، الكشف عن نسختها الجديدة للسيارة كامري كموديل 2023 ، تحت اسم Nightshade ، والتى حصلت على تحديثات طفيفة لتقديمها داخل الاسواق الامريكية .
واضافت تويوتا ، انه بالرغم من قرب انتهاء الجيل الثامن من السيارة تويوتا كامري ، وحلول جيلها التاسع ، الا ان الموديل الجديد سيحصل على بعض التعديلات القليلة بالشكل الخارجى .
و تستمد السيارة قوتها من خلال محركين ، اولهما محرك 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة e-CVT.. وتولد هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 203 حصان، وعزم دوران يبلغ 252 نيوتن متر.
أما المحرك الثاني فيكون من 6 اسطوانات بسعة 3.5 لتر وبقدرة 301 حصان، و362 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تتسع منظومة الحركة في هذه الفئة من كامري لمحرك هجين مؤلف من 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر مع محركين كهربائين.. وتولد المحركات الثلاثة قوة حصانية إجمالية تبلغ 208 حصان .
وتظهر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بثلاث خيارات من الألوان الخارجية Midnight Black و White و Reservoir Blue مع جنوط مقاس 19 بوصة مطلية باللون البرونزي المط وتطعيمات باللون الأسود في المصابيح، وجناح خلفي أسود وأغطية مرايا سوداء.
وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كامري موديل 2023 ، بمظهر جذاب باللون الأسود ودون تغيرات تصميمية ملحوظة ، اما عن سعر السيارة ، فيستم الاعلان عنه لاحقا فور طرحها داخل السوق الامريكى .