الكشف عن موديل 2023 الجديد من تويوتا كامري في أمريكا

اعلنت شركة تويوتا اليابانية ، الكشف عن نسختها الجديدة للسيارة كامري كموديل 2023 ، تحت اسم Nightshade ، والتى حصلت على تحديثات طفيفة لتقديمها داخل الاسواق الامريكية .

تويوتا كامري موديل 2023

واضافت تويوتا ، انه بالرغم من قرب انتهاء الجيل الثامن من السيارة تويوتا كامري ، وحلول جيلها التاسع ، الا ان الموديل الجديد سيحصل على بعض التعديلات القليلة بالشكل الخارجى .

تويوتا كامري موديل 2023

و تستمد السيارة قوتها من خلال محركين ، اولهما محرك 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة e-CVT.. وتولد هذه المنظومة قوة حصانية تبلغ 203 حصان، وعزم دوران يبلغ 252 نيوتن متر.

تويوتا كامري موديل 2023

أما المحرك الثاني فيكون من 6 اسطوانات بسعة 3.5 لتر وبقدرة 301 حصان، و362 نيوتن متر من عزم الدوران، كما تتسع منظومة الحركة في هذه الفئة من كامري لمحرك هجين مؤلف من 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر مع محركين كهربائين.. وتولد المحركات الثلاثة قوة حصانية إجمالية تبلغ 208 حصان .

وتظهر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بثلاث خيارات من الألوان الخارجية Midnight Black و White و Reservoir Blue مع جنوط مقاس 19 بوصة مطلية باللون البرونزي المط وتطعيمات باللون الأسود في المصابيح، وجناح خلفي أسود وأغطية مرايا سوداء.

تويوتا كامري موديل 2023

وتاتى المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كامري موديل 2023 ، بمظهر جذاب باللون الأسود ودون تغيرات تصميمية ملحوظة ، اما عن سعر السيارة ، فيستم الاعلان عنه لاحقا فور طرحها داخل السوق الامريكى .