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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: طارق حامد رفض 60 مليون من بيراميدز

طارق حامد
طارق حامد

أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية السابق، أن طارق حامد رفض 60 مليون جنيه مقابل الإنضمام لبيراميدز، رغم أنه كان يتقاضى 4 ملايين في نادي الزمالك.

وقال احمد حسن في تصريحات عبر الإستوديو التحليلي ما بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش: “كنت وقتها اعمل في نادي بيراميدز وكنت داخل المطبخ واعرف كل كبيرة وصغيرة عن التعاقدات داخل بيراميدز ووقتها عرضنا على طارق حامد 60 مليون جنيه في ثلاث مواسم لكنه رفض وفضل البقاء في الزمالك”.

واضاف: “قيمة عقد طارق حامد وقتها كانت في الزمالك اربعة ملايين جنيه أي خمس ماكان سيتقاضاه في بيراميدز إلا انه فضل البقاء في الزمالك”.

وخسر نادي الزمالك من نظيره طلائع الجيش، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، في إطار الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار الرياضة أحمد حسن طارق حامد بيراميدز الزمالك

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