أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

أكد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق والزمالك الإماراتي الحالي، أنه تفوق في عدد الأهداف على كل من أحمد حسام ميدو وعمرو زكي، زملائه في الفريق الأبيض في الفترة التي تواجدوا فيها بنادي الزمالك.



وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، ميدو لم يجبرني على الرحيل عندما كان مديرًا فنيا للفريق، انا من قررت الرحيل وأبلغتهم بذلك، أنني احتاج لتحد جديد.



وواصل جعفر، لدي ملحوظات على إدارة فيريرا لمباراة طلائع الجيش، مؤكدًا أنه مدرب كبير لكنه أخطأ خلال مباراة إنبي وكذلك طلائع الجيش.



وأكمل جعفر، سيف الجزيري مهاجم جيد وأهم ما يميزه التحرك على الأطراف، ولكن أيضًا اعتقد أن أسامة فيصل يستحق فرصة مع نادي الزمالك، موضحًا أن موقف المعارين في الزمالك يشير إلى بعض علامات الاستفهام.



وأتم نجم الكرة المصرية، مروان حمدي أيضًا يستحق العودة إلى الزمالك في الموسم المقبل، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مؤخرًا مع سموحة.