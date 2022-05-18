عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

ميدو وعمرو زكي
ميدو وعمرو زكي

أكد أحمد جعفر نجم الزمالك السابق والزمالك الإماراتي الحالي، أنه تفوق في عدد الأهداف على كل من أحمد حسام ميدو وعمرو زكي، زملائه في الفريق الأبيض في الفترة التي تواجدوا فيها بنادي الزمالك.


وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، ميدو لم يجبرني على الرحيل عندما كان مديرًا فنيا للفريق، انا من قررت الرحيل وأبلغتهم بذلك، أنني احتاج لتحد جديد.


وواصل جعفر، لدي ملحوظات على إدارة فيريرا لمباراة طلائع الجيش، مؤكدًا أنه مدرب كبير لكنه أخطأ خلال مباراة إنبي وكذلك طلائع الجيش.


وأكمل جعفر، سيف الجزيري مهاجم جيد وأهم ما يميزه التحرك على الأطراف، ولكن أيضًا اعتقد أن أسامة فيصل يستحق فرصة مع نادي الزمالك، موضحًا أن موقف المعارين في الزمالك يشير إلى بعض علامات الاستفهام.


وأتم نجم الكرة المصرية، مروان حمدي أيضًا يستحق العودة إلى الزمالك في الموسم المقبل، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه مؤخرًا مع سموحة.

أخبار الرياضة ميدو عمرو زكي احمد جعفر الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التلفيات تصل لـ مليون جنيه.. مساعد الإسكان يكشف تفاصيل تخريب ممشى أهل مصر

وزير التموين لـ صدى البلد: المواطن لو مسجلش رقم تليفونه مش هنستبعده

قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. زوجة موسيماني تستعد للإعلان عن مفاجأة مدوية

اعتبارا من الخميس.. البنك المركزي يكشف مصير سعر الفائدة

مرتضى منصور: الزمالك خسران من طلائع الجيش قبل ما يدخل المباراة أصلاً

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

الأرصاد: العواصف الترابية التي تشهدها الدول العربية لن تؤثر على مصر |فيديو

أثناء بث مباشر لحلقة طهي.. امرأة تحرق مطبخها بالكامل| شاهد

ترشيحاتنا

إيران تحتجز سفينة أجنبية تنقل وقودا مهربا وتقبض على طاقمها

حدث ليلاً|التفاصيل الكاملة لحادث محور 26 يوليو.. رئيس الزمالك: لن نلعب باستاد القاهرة.. الاحتلال يقتحم مخيم جنين.. تدهور صحة بوتين

أخبار الرياضة| الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين.. وموعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أحمد جعفر: شعبية الزمالك في الخليج تتفوق على الأهلي| فيديو

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أحمد جعفر: تفوقت على ميدو وعمرو زكي في الزمالك.. ورحلت بمزاجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوليان مور وأغاث روسيل وإيفا لونجوريا على السجادة الحمراء لحفل افتتاح كان

ريد كاربت مهرجان كان قبل لحظات من حفل افتتاح النسخة 75.. صور

أحمد السقا يقدم واجب العزاء فى خليفة بن زايد بسفارة الإمارات

أمريكا حاولت تفجير القمر بالنووي.. وحقيقة الصور المتداولة عن انشقاقه

فيديو

شقيقان ينهيان حياة شاب في وسط الشارع ويثيران الذعر بقويسنا |فيديوجراف

زوجتي تخجل منه.. يحيى الفخراني يطالب بحظر البوركيني

حرقت المطبخ على الهواء.. سيدة تصور جلسة طهي وتتسبب في كارثة

ما سر العلامة الحمراء على قبر طه حسين؟.. حفيدته تجيب.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ