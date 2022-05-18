وصفات زيت الياسمين للبشرة.. 4 وصفات لعلاج أصعب المشكلات

يرغب الكثير من النساء فى معرفة وصفات زيت الياسمين للبشرة حيث تمنح هذه المادة الطبيعية المرأة فوائد جمالية عديدة من بينها علاج حبوب الشباب والجفاف المنتشر خلال فصل الصيف.

ومن أهم الأشياء التى تجعل النساء يبحث عن وصفات زيت الياسمين للبشرة أنها قادر على علاج بعض المشكلات الصعبة مثل الالتهابات الجلدية القوية.

وتتميز وصفات زيت الياسمين للبشرة بالتنوع حيث تناسب مختلف أنواع البشرة ويمكن أن تستخدم لأماكن مختلفة من الجسم كما أن وصفات زيت الياسمين للبشرة تستخدم لعلاج عدد من المشكلات المختلفة فى الجسم.

نعرض لكم فى هذا التقرير أهم وصفات زيت الياسمين للبشرة وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky”

يشتهر زيت الياسمين العطري برائحته المنعشة والرائعة وهو يمتلك العديد من الخصائص المفيدة للبشرة ويمكن أن يغذي البشرة ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة لذا فيجب الاستعانة به خلال فصل الصيف واختيار الوصفة المناسبة لطبيعة البشرة.

وصفات زيت الياسمين لجميع أنواع البشرة

الغسول

أضيفي بضع قطرات زيت الياسمين العطري الأصلي إلى غسول الجسم اليومي أو غسول البشرة للحصول على أقصى استفادة في الترطيب والتفتيح.

الكريم

يمكنك إضافة بعض القطرات لزيت الياسمين الأساسي إلى الكريم المرطب المفضل لديك والمناسب لنوع بشرتك وقومي باستخدامه بشكل يومي ولكن لا تتعرضي بعده لأشعة الشمس المباشرة .



وصفة زيت الياسمين لعلاج البشرة

يمكن استخدام زيت الياسمين لتطهير البشرة من الميكروبات وعلاج تهيج الجلد والأكزيما والطفح الجلدي والتهاب الجلد القوية وحب الشباب والندوب.

تسريع التئام الجروح وتقليل الالتهاب والتهيج الأحمر وادمجيه مع المطهرات القوية الأخرى مثل زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي للحصول على نتائج مذهلة بشرط شراء جميع المكونات من مصدر مضمون.

وصفة زيت الياسمين للبشرة الجافة

تعاني صاحبات البشرة الجافة من مشكلات عديدة ويصعب أن تحصل على مظهر النضارة والعلامات التعبيرية والتجاعيد وغيرها الكثير، لذا فإن الحل الأمثل لهؤلاء النساء هو الحصول على وصفات فعالة فى ترطيب الوجه بسرعة.



مكونات وصفة زيت الياسمين:

6 قطرات من زيت الياسمين

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند



طريقة عمل وصفة زيت الياسمين:



اخلطى جميع المكونات فى وعاء صغير حتى تتجانس تماما.

اغسلى الوجه من الأوساخ بالماء الدافئ وامسحى بعدها الوجه بالمزيج ويترك المزيج على الوجه لليلة كاملة.



افضلى استخدام الوصفة قبل الذهاب إلى النوم كما يفضل تغسيل الوجه بالماء صباح اليوم التالي.

