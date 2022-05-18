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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر عن مباراة الأهلي والوداد: الفضايح هتبقى على عينك يا تاجر

صدى البلد

تحدث فرج عامر رئيس سموحة السابق، عن مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا،والتي ستقام على ملعب محمد الخامس.

وكتب: “الاهلي ناوي يقلبها ضلمة على الكاف وأي متلاعب في مباراته أمام الوداد المغربي في نهائي #ابطال_افريقيا في #المغرب. النادي_الاهلي دعى رئيس #الڤيڤا ودعى رئيس #اليوفا للنهائي علشان تبقى على عينك يا تاجر والفضايح علي المكشوف! واللي عايز يقلبها ضلمة تتقلب على دماغه! ”.

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فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

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فرج عامر لـ الوداد المغربي: جاملوك وأعطوك الملعب بس البطولة صعب


وتأهل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي إلى المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا ليواجه نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم 30 مايو الجاري فى المغرب.

وبلغ المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيحة 6/ 2.

وقاد الجنوب أفريقي بيرسي تاو الشياطين الحمر إلى الإطاحة بوفاق سطيف من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الجنوب افريقي بيرسي تاو فى تسجيل هدفين فى لقاء الذهاب أمام وفاق سطيف وصنع أربع أهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

المارد الأحمر أحرز رباعية نظيفة في شباك وفاق سطيف ووصل النادي الأهلي الى الهدف رقم 453 داخل ملعبه فى كل البطولات الافريقية.

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