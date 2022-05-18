الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراض جديدة في خاركيف

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها استعادت مستوطنة أخرى في منطقة خاركيف، حيث تواصل القوات هجماتها المضادة في المنطقة.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، أبلغت القوات المسلحة الأوكرانية عن قتال عنيف في منطقة لوهانسك، حيث تواصل القوات الروسية محاولات تدمير الدفاعات الأوكرانية.

وفي خاركيف، قالت هيئة الأركان العامة الأربعاء إنه "نتيجة لهجوم قواتنا، تم تحرير مستوطنة ديمنتيفكا".

وتقع ديمنتيفكا على بعد حوالي 20 ميلا (35 كيلومترا) شمال خاركيف.

وقالت هيئة الأركان العامة إن القتال مستمر في أجزاء أخرى من المنطقة وإن القوات الروسية تتقدم حول قرية تيرنوفا القريبة من الحدود شمال شرق خاركيف.

ويبدو أن الروس يحاولون منع القوات الأوكرانية من التقدم نحو خطوط الإمداد القريبة داخل أوكرانيا.

وفي أماكن أخرى، أفاد الحرس الوطني الأوكراني أنه في منطقة لوهانسك، دمر لواء الرد السريع التابع له الجسور لوقف تقدم القوات الروسية نحو مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيشانسك. ويشير مقطع فيديو نشره الحرس الوطني إلى أن الجسور دمرت في الأيام القليلة الماضية.

وقالت إن تفجير الجسور سيساعد في الدفاع عن المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية.

وفي المنطقة نفسها، أبلغت هيئة الأركان العامة عن غارات جوية ضد عدة بلدات على طول الخطوط الأمامية، فضلا عن المناطق المحيطة ببلدة باخموت، وهي مركز رئيسي للجهود الدفاعية الأوكرانية. وقالت إن محاولات اختراق الخطوط الأوكرانية في منطقة أدفييفكا تم صدها.

كما تواصل الوحدات الأوكرانية صد القوات الروسية التي تحاول التقدم جنوبا إلى منطقة دونيتسك، وفقا لهيئة الأركان العامة، التي قالت إنها ألحقت خسائر بالروس حول دوفينكي، شمال غرب مدينة سلوفيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية. ويحاول الروس اختراق تلك المنطقة منذ أكثر من شهر.