كبار الإعلاميين باتحاد الإذاعات الإسلامية يزورون مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

اختتم المشاركون في دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء بزيارة لمسجد الفتاح العليم بصحبة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



و أكد وزير الأوقاف أن افتتاح المساجد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعد نقلة غير مسبوقة ، مبينا أن وزارة الأوقاف تولي عمارة بيوت الله عز وجل اهتماما بالغا مبنى ومعنى، كما شهدت الوزارة خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في برامج التدريب والتثقيف حتى وصلنا بأئمتنا إلى مستويات مشرفة ، ليكونوا قادة فكر في المجتمع يحملون الفكر الوسطي المستنير.



واستمع المشاركون في الدورة إلى شرح تفصيلي عن عمارة مسجد الفتاح العليم من اللواء وائل العربي ، وفي ختام الجولة أعرب المشاركون عن إعجابهم بما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنيه كلمة الدولة ، مؤكدين أن مصر بلد المساجد والمآذن وأن ما تقوم به مصر في عمارة المساجد لا نظير له.