أعراض وأسباب الوسواس القهري

القهري أو الوسواس القهري، هو مرض نفسي يعاني فيه الفرد من الوسواس المتكرر ، إلى جانب الأفكار المتطفلة التي يمكن أن يكون من الصعب للغاية إدارتها .

إن الوسواس القهري يميل إلى تعكير صفو أداء المريض والتدخل في قدرته على أداء المهام.

ويعد الوسواس القهري هواجس ، وأفكار أو شكوك أو مخاوف أو دوافع غير مرغوب فيها ، أو صور ذهنية.

ولا يمكن السيطرة عليها ومتكررة في طبيعتها وتجبر المريض على الانغماس في السلوكيات المتكررة

اعراض الوسواس القهري

الخوف من التلوث

الأفكار والصور المتطفلة وغير المرغوب فيها الجنسية أو العدوانية

الأفكار المتعلقة بـ "يجب أن يصطف كل شيء بالترتيب"

الشكوك المفرطة المتعلقة بشيء يعتبر محظوظًا أو سيئ الحظ

خواطر حول أفكار دينية أو أخلاقية

• غسل اليدين المتكرر أو التنظيف الذاتي

• الفحص المفرط للأشياء مثل الأقفال والمفاتيح

• ترتيب الأشياء

أسباب الوسواس القهري

• الاستعداد الوراثي وجود والد أو شقيق مصاب بالوسواس القهري.

• الأسباب المتعلقة بالمناعة الذاتية

• التجارب المؤلمة

• تاريخ الاعتداء الجسدي أو الجنسي

• أحداث الحياة المجهدة

• التعلم من خلال البيئة