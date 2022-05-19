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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| الصحة العالمية تحذر من تحول جدري القرود لوباء.. مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

أعراض وأسباب الوسواس القهري

القهري أو الوسواس القهري، هو مرض نفسي يعاني فيه الفرد من الوسواس المتكرر  ، إلى جانب الأفكار المتطفلة التي يمكن أن يكون من الصعب للغاية إدارتها .

ابتعد عنها فورا .. 6 مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

يتمنى الكثير الحصول على أسنان بيضاء صحية عندما نبتسم. ولكن تتعرض الأسنان للاصفرار بسبب استهلاك بعض المواد الغذائية وقلة الاهتمام بصحة الأسنان ، وأصبح تغير لون الأسنان ظاهرة شائعة.

رغم فوائده .. احترس من أضرار البردقوش

يعد البردقوش من الأعشاب المفيدة جدا للصحة ولكن عندما يؤخذ لفترة طويلة جدا أو بكميات كبيرة فإنه يسبب بعض الأضرار الصحية .

وذكر موقع “ rxlist ” أن البردقوش غير آمن عند استخدامه على المدى الطويل أو عند وضعه على العين أو الجلد كبردقوش طازج وهناك بعض الأدلة على أن البردقوش يمكن أن يسبب السرطان إذا تم استخدامه على المدى الطويل. 

 

بعد ظهوره .. الصحة العالمية تحذر من تحول جدري القرود لوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من تحول جدري القرود لوباء عالمى بعد انتشاره فى لندن بعد أن كانت محصورة في نيجيريا فقط.

وأوضحت “منظمة الصحة العالمية” أن أعراض جدري القرود تتفاوت فى قوتها من شخص لأخر  وهى عبارة عن آفات تثير الرغبة فى الحكة"

 

 

 

 

 

 

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