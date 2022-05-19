نشرة المرأة والصحة| الصحة العالمية تحذر من تحول جدري القرود لوباء.. مشروبات تسبب اصفرار الأسنان

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

القهري أو الوسواس القهري، هو مرض نفسي يعاني فيه الفرد من الوسواس المتكرر ، إلى جانب الأفكار المتطفلة التي يمكن أن يكون من الصعب للغاية إدارتها .

يتمنى الكثير الحصول على أسنان بيضاء صحية عندما نبتسم. ولكن تتعرض الأسنان للاصفرار بسبب استهلاك بعض المواد الغذائية وقلة الاهتمام بصحة الأسنان ، وأصبح تغير لون الأسنان ظاهرة شائعة.

يعد البردقوش من الأعشاب المفيدة جدا للصحة ولكن عندما يؤخذ لفترة طويلة جدا أو بكميات كبيرة فإنه يسبب بعض الأضرار الصحية .

وذكر موقع “ rxlist ” أن البردقوش غير آمن عند استخدامه على المدى الطويل أو عند وضعه على العين أو الجلد كبردقوش طازج وهناك بعض الأدلة على أن البردقوش يمكن أن يسبب السرطان إذا تم استخدامه على المدى الطويل.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها من تحول جدري القرود لوباء عالمى بعد انتشاره فى لندن بعد أن كانت محصورة في نيجيريا فقط.

وأوضحت “منظمة الصحة العالمية” أن أعراض جدري القرود تتفاوت فى قوتها من شخص لأخر وهى عبارة عن آفات تثير الرغبة فى الحكة"