شبانة: حالة غضب من جانب رئيس الزمالك ضد فيريرا المدير الفني للفريق



كشف الإعلامي محمد شبانة، عن بعض الكواليس الهامة بعد خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بالأمس بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، رغم تصريحات رئيس الزمالك بالأمس والتأكيد على أن النتائج السلبية بسبب اللعب على ستاد القاهرة إلى جانب تجميد مستحقات اللاعبين لكن هناك حالة غضب من جانب رئيس الزمالك ضد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وأوضح شبانة، رئيس الزمالك يحمل جزء من مسئولية النتائج السلبية لفيريرا بسبب تغيير طريقة اللعب بالإضافة إلى التغييرات في التشكيل والاعتماد على بعض اللاعبين دون المستوى.

وأتم شبانة، رئيس الزمالك يرفض التصريحات ضد فيريرا في وسائل الإعلام خوفًا من غضب المدرب وفسخ تعاقده مع الزمالك.

وتنتاب جماهير الزمالك حالة من الغضب الشديد في الوقت الحالي بسبب النتائج السلبية وتراجع المستوى بشكل كبير وهو الأمر الذي يؤثر على منافسة الفريق على بطولة الدوري خلال الموسم الجاري.

ويرفض مسئولو الزمالك حتى الآن مناقشة فكرة رحيل فيريرا عن الفريق والتمسك ببقائه لأطول فترة ورؤيتهم بأن المشكلة الأساسية تتمثل في اللاعبين وغياب الروح عنهم.

https://youtu.be/UbGhkCyDMIA