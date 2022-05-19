عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس g class تحصل على تعديلات خارقة من باربوس.. صور

صدى البلد

كشفت شركة برابوس الألمانية المعتمدة من الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات كشركة مصنعة للسيارات، عن نموذجاً مُطورًا من سيارة مرسيدس G-Class ضمن سلسلة سيارتها المعدلة W 463  تحت اسم طراز بيك آب برابوس  900 XLP.

 

استخدم مهندسو برابوس أحدث برامج التصميم والهندسة لتطوير وحدة خاصة للإطار الفولاذي، لتحويل سيارة الطرق الوعرة إلى شاحنة صغيرة مزودة بصندوق أمتعة كبير، وتمتد قاعدة العجلات بمقدار 50 سم مع الاحتفاظ بالصلابة الالتوائية العالية للإطار. يتكون الطرف الخلفي للكابينة من جدار خلفي جديد.

تم تزويد السيارة بصندوق امتعة أو ما يُطلق عليه سرير الشاحنة وهو أيضًا تصميم جديد تمامًا، يجعل السيارة 68.9 سم أطول من مرسيدس G 63 القياسية بدون الإطار الاحتياطي المثبت في الخلف، ومن أجل تحويل الطول الإجمالي البالغ 5.31 متر قام فريق برابوسCSP  المتخصص في تطوير وتصنيع مكونات عالية التقنية بتنفيذ هيكل كربوني مصمم خصيصًا وجدران جانبية خلفية يتم استكمالها بمكونات فولاذية مصممة حديثًا مثل أرضية السرير والباب الخلفي المفصلي الجانبي. 

يوفر مزيج المواد هذا مزيجًا مثاليًا من الملاءمة الدقيقة والقوة القصوى وقدرة تحمل الأحمال العالية، كما أن بطانة السرير ليست متينة للغاية فحسب، بل تمنح الشاحنة لمسة أنيقة مستوحاة من تصميم اليخوت. تعزز قضبان السرير المزدوجة السوداء خلف الكابينة مظهر البيك أب المثير وتسمح أيضًا بربط مجموعة كبيرة من العناصر بشكل آمن.

 

تأتي برابوس بمحرك V8 تيربو ذو بإزاحة متزايدة، ببعد جديد لأداء شاحنات الطرق القانونية في الشوارع، ينتج محرك التوربو المزدوج ثماني الأسطوانات قوة تصل الى 900 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، ويتم تشغيل ذروة عزم الدوران المتميز بنفس القدر البالغ 1250 نيوتن متر عند 2900 دورة في الدقيقة، ويتم تقييدها إلكترونيًا في السيارة بـ 1050 نيوتن متر من أجل حماية نظام الدفع، ويمكن أيضًا تبديل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع سرعات يدويًا باستخدام مبدلات الحركة الكربونية برابوس ريس المريحة على عجلة القيادة.

 

برابوس السيارات مرسيدس G-CLASS 900 XLP

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

موضوعات متعلقة

BMW X6 موديل 2024 تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج.. صور

لاند روفر ديفندر 130 تظهر لأول مرة في هذا الموعد.. صور

أودي تكشف عن نسخ جديدة من RS4 وRS5 بمواصفات أكثر قوة.. صور

لامبورجيني تؤكد دخول LMDh لعام 2024.. صور

BMW 3 Series تأتي بإعادة تصميم وترقيات تقنية جديدة.. صور

تويوتا تدعم تندرا وتاكوما موديل 2023 بحزمة تعديلات SX العصرية.. صور

قائمة بأحدث أسعار سيارات BMW في مصر.. صور

إيلون ماسك يعلق صفقة شراء تويتر بسبب الحسابات المزيفة

ترشيحاتنا

واتساب يخلصك من الإحراج قريبا.. ميزة جديدة لمغادرة المجموعات بصمت

التجارة السعودية تطلق حملة تفتيشية على الوكالات ومعارض السيارات 

وسط تنامي المخاوف الأوروبية من توسع النزاع.. بوريل يدعو لرفع الإنفاق العسكري

أوكرانيا: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممرا إلى القرم

رسميا .. الكشف عن بي إم دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ