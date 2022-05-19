مرسيدس g class تحصل على تعديلات خارقة من باربوس.. صور

كشفت شركة برابوس الألمانية المعتمدة من الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات كشركة مصنعة للسيارات، عن نموذجاً مُطورًا من سيارة مرسيدس G-Class ضمن سلسلة سيارتها المعدلة W 463 تحت اسم طراز بيك آب برابوس 900 XLP.

استخدم مهندسو برابوس أحدث برامج التصميم والهندسة لتطوير وحدة خاصة للإطار الفولاذي، لتحويل سيارة الطرق الوعرة إلى شاحنة صغيرة مزودة بصندوق أمتعة كبير، وتمتد قاعدة العجلات بمقدار 50 سم مع الاحتفاظ بالصلابة الالتوائية العالية للإطار. يتكون الطرف الخلفي للكابينة من جدار خلفي جديد.

تم تزويد السيارة بصندوق امتعة أو ما يُطلق عليه سرير الشاحنة وهو أيضًا تصميم جديد تمامًا، يجعل السيارة 68.9 سم أطول من مرسيدس G 63 القياسية بدون الإطار الاحتياطي المثبت في الخلف، ومن أجل تحويل الطول الإجمالي البالغ 5.31 متر قام فريق برابوسCSP المتخصص في تطوير وتصنيع مكونات عالية التقنية بتنفيذ هيكل كربوني مصمم خصيصًا وجدران جانبية خلفية يتم استكمالها بمكونات فولاذية مصممة حديثًا مثل أرضية السرير والباب الخلفي المفصلي الجانبي.

يوفر مزيج المواد هذا مزيجًا مثاليًا من الملاءمة الدقيقة والقوة القصوى وقدرة تحمل الأحمال العالية، كما أن بطانة السرير ليست متينة للغاية فحسب، بل تمنح الشاحنة لمسة أنيقة مستوحاة من تصميم اليخوت. تعزز قضبان السرير المزدوجة السوداء خلف الكابينة مظهر البيك أب المثير وتسمح أيضًا بربط مجموعة كبيرة من العناصر بشكل آمن.

تأتي برابوس بمحرك V8 تيربو ذو بإزاحة متزايدة، ببعد جديد لأداء شاحنات الطرق القانونية في الشوارع، ينتج محرك التوربو المزدوج ثماني الأسطوانات قوة تصل الى 900 حصان عند 6200 دورة في الدقيقة، ويتم تشغيل ذروة عزم الدوران المتميز بنفس القدر البالغ 1250 نيوتن متر عند 2900 دورة في الدقيقة، ويتم تقييدها إلكترونيًا في السيارة بـ 1050 نيوتن متر من أجل حماية نظام الدفع، ويمكن أيضًا تبديل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو التسع سرعات يدويًا باستخدام مبدلات الحركة الكربونية برابوس ريس المريحة على عجلة القيادة.