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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

٧٢ طبيبا وأسرهم يتقدمون للحج عبر نقابة الأطباء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تقدم ٧٢ طبيبا وطبيبة و ذووهم بطلبات لأداء فريضة الحج من خلال نقابة أطباء مصر، وذلك بعد إعلان نقابة الأطباء عن تعاقدها مع شركة سياحية لإجراءات التقدم بطلبات الحج و تنفيذ برنامج الحج.

قالت د. إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية إن شركة السياحة ستودع المبالغ التي تم تحصيلها من الأطباء والطبيبات وذويهم بحساب وزارة السياحة التي ستقوم بإجراء قرعة لتحديد المقبولين وبالنسبة لمن لم يوافقهم الحظ ستقوم وزارة السياحة باستخراج شيك بمستحقات الطبيب باسمه.

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وأضافت د. إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية أن نقابة الأطباء تعاقدت مع شركة السياحة على تنفيذ برنامج سياحي خمسة نجوم يشمل الإقامة بفندق موفنبيك هاجر بمكة المكرمة من يوم ٤ حتى ذو الحجة، ثم الإقامة بالمدينة المنورة من يوم ١٤ حتى ١٧ ذو الحجة بفندق موفنبيك أنوار والتغذية بالفندقين إفطار وعشاء نظام بوفيه مفتوح.

كما يشمل برنامج الحج الإقامة  في "منى" بمخيمات مميزة، وفي "عرفات" بمخيمات مكيفة فاخرة مع ثلاثة وجبات فاخرة و مشروبات و فواكه طول اليوم.

وقد تم الاتفاق على سعر ١٥٥٠٠٠ ( مائة خمسة وخمسون ألف جنيه ) غير شاملة تذاكر الطيران.

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