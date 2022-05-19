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إلهام أبو الفتح
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ديني

الأوقاف تواصل اليوم اختبارات شيوخ وأعضاء المقارئ والمحفظين بالمساجد

صدى البلد

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، من خلال مديرياتها فى المحافظات، الاختبارات التى تجريها لشيوخ المقارئ القرآنية المعتمدين وأعضاء المقارئ وأعضاء المدارس القرآنية، والمحفظين بالمديرية، وذلك بعد قرار الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

 

وشددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف على ضرورة موافاتها بالنتيجة النهائية معتمدة، فى كشوف ورقية، وأسطوانة مدمجة، مع مندوب المديرية صباح يوم الاثنين 23 مايو، مؤكدة أنه من يتخلف عن الاختبار يعد معتذرا عن مواصلة العمل فى هذه الأنشطة.

 

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر صحفى سابق، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من الساجدين والراكعين والذاكرين، مع عودة دروس العلم وذلك على مدار اليوم، مؤكدًا أنه لن يتم غلق المساجد إلا بعد صلاة العشاء، وستعود المساجد إلى عادتها الأولى من فتحها فى التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء وصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق ، وسيتم تعميم ذلك على جميع مساجد مصر بإذن الله تعالى، مؤكدًا أن هذا من فضل الله سبحانه فله الحمد وله الشكر، في هذا البلد الطيب أهله ، البلد المؤمن أهله ، المحب لدينه ووطنه ، سائلًا الله (عز وجل) ألا يكتب علينا غلق المساجد مرة أخرى.



وأوضح وزير الأوقاف أن ذلك يأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وتوفير الجو الروحى الملائم لجميع المصريين، لافتا إلى أن القرار يأتى أيضا بناءً على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه.

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