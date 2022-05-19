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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتقليل قوائم الانتظار..

افتتاح وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفى المواساة الجامعي في الإسكندرية

مؤتمر طبي بجامعة
مؤتمر طبي بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ أمراض الدم والباطنة وزرع النخاع بطب الإسكندرية، اليوم، الخميس، أعمال المؤتمر الدولي السنوي السادس  لأمراض الدم وزراعة النخاع بطب الإسكندرية Hemo Alex. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم ابو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسام كامل، استاذ أمراض الدم وزرع النخاع، والدكتور نبيل الحلواني، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، والدكتورة إيمان يوسف، رئيس قسم الباطنة بطب الإسكندرية، والدكتورة منال الصردي، استاذ أمراض الدم بطب الإسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع، وسكرتير المؤتمر، ولفيف من الباحثين في أمراض الدم وزراعة النخاع  بمصر والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته  أكد الغندور، أن المؤتمر يعد أكبر وأهم  مؤتمر دولي  لأمراض الدم وزرع النخاع بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، لاسيما انه يشهد حضور اكثر من 500 طبيب من مصر والدول العربية  أوروبا والولايات المتحدة الامريكية، وأكثر من 1000 طبيب عن طريق  "الأونلاين" من العديد من البلدان، واوضح الغندور أن المؤتمر يناقش كل ماهو جديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وزراعة النخاع العظمي، والأدوية الجديدة وطرق العلاج والتشخيص في إجراءات عمليات زرع النخاع،  وإعداد كوادر  جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام ، وأعلن الغندور خلال فعاليات المؤتمر أنه سيتم افتتاح وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفي المواساة الجامعي وذلك لتقليل قوائم الإنتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

فيما تقدم الدكتور نبيل الحلوانى بالشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية على تشجيعه الدائم والمستمر للمؤتمرات العلمية التي من شأنها الإرتقاء بالبحث العلمي بجامعة الإسكندرية، متمنيا ان يستفيد كافة المشاركين في المؤتمر من الأبحاث العلمية المنشورة في هذا المؤتمر العلمي الكبير.

وأوضحت  الدكتورة منال الصردى سكرتير المؤتمر و رئيس وحده زرع النخاع مستشفي المواساه الجامعي،  أن المؤتمر يتضمن القاء محاضرات حول الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الدم الخبيثة والحميدة وزرع النخاع و اشارت الي قرب افتتاح الوحده الثانية لزرع النخاع بمستشفىالمواساه خلال الاسابيع القادمه مضيفه ان المؤتمر يتضمن  جلسات لعرض و مناقشة الحالات الصعبة لأمراض الدم وورش عمل لزرع النخاع يتحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين الدوليين على مدار يومين لنقل وتبادل الخبرات ، لاسيما انه  يشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع أنحاء العالم.

الاسكندرية البحث العلمي الدراسات العليا رعاية طبية الولايات المتحدة الامريكية الدول العربية الولايات المتحدة

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