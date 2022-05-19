وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجد محمد حسني مكرم.. غدا

يفتتح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مسجد المرحوم محمد حسني مكرم بقرية قراقص مركز دمنهور محافظة البحيرة غدًا الجمعة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح (26) مسجدًا غدًا الجمعة ، منها (22) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و (4) مساجد صيانة وترميمًا إحلالاً وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 /2021م حتى تاريخه (1075) مسجدًا ، منها (911) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (164) مسجدًا صيانة وترميمًا .

الصانع المتقن

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة القادمة 13 مايو بعنوان: "الصانع المتقن" ، والتي ينقلها التلفزيون المصري.

ونشر الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف، تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي: ‏نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها ، وموضوعها الصانع المتقن، وخطيب الجمعة د على الله الجمال إمام المسجد ، نتمنى له التوفيق ."



المشاركون في البرنامج الصيفي للأطفال

كما أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، عن أهم المشاركين في البرنامج الصيفي للأطفال (حق الطفل) المرحلة الأولى والتي تبدأ من السبت القادم الموافق 21/5/2022م، وهم كما يلي:

1- خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب، كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

2- خريجو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

3- جميع الأئمة والقراء الذين شاركوا في إيفاد رمضان خلال آخر خمس سنوات كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

4- الحاصلون على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من الأئمة كل في مسجده أيام الأحد والثلاثاء والخميس عقب صلاة الظهر.

5- الواعظات المعينات بوزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa/posts/414246177379712

6- الواعظات المتطوعات المعتمدات من وزارة الأوقاف، وفق الجدول المعلن على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa/posts/414776563993340