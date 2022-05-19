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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع واحة الحرير ويبحث مطالب المستثمرين

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة خلال زيارته للمحافظة،  اليوم الخميس، ترافقهم حنان مجدى نائب المحافظ وأعضاء وفد البنك وهيئة تنمية الصعيد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

واستعرض المحافظ المراحل الإنتاجية المختلفة لمشروع مبادرة الحرير بدايةً من زراعة أشجار التوت وحتى تصنيع منسوجات الحرير الطبيعي، وأشاد رئيس البنك بفكرة المشروع، مشيرا إلى استعداد البنك لتمويل مشروعات المواطنين الراغبين في تنفيذ الفكرة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة.

 

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من ناحية أخرى، عقد المحافظ ورئيس مجلس إدارة البنك لقاء مع كبار المستثمرين بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية بالبنك والمحافظة وذلك لمناقشة وبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين، وعرض التيسيرات والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتنمية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

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