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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود مجسم ... إطلالة جذابة لـ فيفي عبده على الشاطيء

صدى البلد

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة بإطلالة   أنيقة جذابة  علي الشاطي  مرتدية  فستان مجسم باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

بالأخضر.. فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شغل في العالي.. فيفي عبده تنشر فيديو لها من أعلى كوبري قصر النيل

وعادت فيفى عبده إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل فى العالى”، وتراهن هذه المرة على مغامرة فنية جديدة، تشاركها فيها شيرين رضا، ويسعى الثنائى الجديد إلى خطف الأنظار إليهما فى رمضان فى ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الموسم الجديد.

يشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا، كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

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