أبو صدام:المشاركون في الحوار الوطني عليهم وضع مصلحة الوطن في المقدمة.. فيديو

وجه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق الحوار الوطني، معقبا؛ "اتوجه بالشكر للرئيس السيسي للدعوة للحوار الوطني".



وأضاف “حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين،”، خلال استضافته ببرنامج “كلام في السياسة”، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،: “نطالب بتمثيل ملائم للفلاحين بمجلس النواب".

وأشار حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين،؛ "التنمية الزراعية هي أهم مطالب الفلاح المصري"، مردفا: "الموسم الحالي الأفضل في إنتاج القمح".

وشدد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين،: "من يدخل الحوار الوطني لازم يحط مصلحة الوطن في المقدمة".