المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2 % والأردن يقيد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: مخزون القمح الاستراتيجي لم يتأثر بتقلبات السوق العالمية

"أدنوك" الإماراتية تعلن عن 3 اكتشافات نفطية جديدة

البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة الحديدة باليمن

أردوغان: يجب ألا تتوقع السويد موافقتنا على انضمامها للناتو دون إعادة الإرهابيين

الكونجرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.. وبايدن يرحب

عقوبات أمريكية تشمل أفراداً وكيانات تمول ميليشيا حزب الله اللبناني

بلينكن: روسيا عطلت حركة الموانئ في أوكرانيا ما أوقف تصدير الحبوب

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنيين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن البنك المركزي المصري أعلن رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25ر11 بالمئة و25ر12 بالمئة و75ر11 بالمئة على الترتيب، مشيرًا إلى أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 75ر11 بالمئة وذلك خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.

وأشار إلى ما يشهده النشاط الاقتصادي العالمي من تباطؤ جراء استمرار "الحرب الروسية الأوكرانية" وما نتج عن العقوبات التجارية المفروضة على روسيا من اختناقات في سلاسل الامداد والتوريد مما ادى الى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل النفط والقمح.

ونقلت "الأنباء" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفيه صحة ما انتشر من أنباء تزعم تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح نتيجة لعدم استقرار سوق الغذاء العالمي، مشددًا على توافر مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، وأنه تم بدء موسم توريد القمح المحلي، والذي سيسهم في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حتى شهر ديسمبر من العام الحالي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الديوان الملكي الأردني، أعلن تقييد اتصالات ولقاءات الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الملك عبدالله الثاني، مضيفًا أن "قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي لم تكن بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكا سلبيا، بدا واضحا لكلّ أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم".

وأشارت "الجريدة" إلى أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن سفينة شحن تعرضت لهجوم على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غربي الحديدة باليمن مضيفة أن التحقيقات جارية.

وقالت "الأنباء" إن وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، واستهدفت العقوبات رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة، مشيرةً إلى أن عبدالله وخمسة من المتصلين به و8 من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

دوليًا، نقلت "القبس" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتوقع أن يتفهم حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي حساسياتها المتعلقة بالأمن، وذلك بعدما فاجأ الرئيس التركي الحلفاء الأسبوع الماضي بقوله إنه لن ينظر بإيجابية إلى طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل.

وذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد أن روسيا عطلت حركة الموانئ في أوكرانيا، ما أوقف تصدير الحبوب.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بقرار الكونجرس تمرير مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، معلنا عن حزمة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا تتضمن مدفعية ورادارات ومعدات أخرى، مضيفًا "قدمنا مساعدات أمنية تاريخية لأوكرانيا، وسنواصل التعجيل بتسليم الأسلحة والمعدات الإضافية، وسنحافظ على تدفق المساعدات الأمنية والاقتصادية والغذائية والإنسانية لأوكرانيا والمنطقة والعالم جنبا إلى جنب مع مساهمات حلفائنا وشركائنا".

وشدد في تصريح له، على أن "حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تشمل أنظمة مدفعية ورادارات"، موضحًا أن "الأسلحة والمعدات ستذهب مباشرة إلى الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا".

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن موافقة البنتاجون على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار والتي تتضمن 18 مدفع هاوتزر و3 رادارات.

