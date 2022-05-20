كاميرات المراقبة تكشف هوية الغشاشين في الامتحانات الورقية والإلكترونية.. شاهد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نماذج لتقارير تفصيلية مدعمة بالصور تكشف حالات الغش التي تتم بالموبايل في لجان الامتحانات الورقية والإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث يكتب في التقرير مثلا : انه قد وجد في مدرسة العهد الجديد الثانوية طالبا يحمل امتحان بكود رقم ….تم رصد قيامه من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر اثناء تصوير اختبار إلكتروني بالتابلت ، وبالتواصل مع مدير المديرية افاد بأن اسم الطالبة ….. و رقم جلوسها ….. وذلك في يوم…… ، وذلك مع وضع صورة الطالب اثناء قيامه بعملية الغش بالموبايل

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصيحة للطلاب الذين حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات.

حيث قال وزير التربية والتعليم : تتابع الوزارة حالات الغش التي تتم عن طريق استخدام أجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الإلكترونية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نعلم الأماكن واللجان والأسماء وأرقام الجلوس لكل طالب حاول الغش، وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا.

وأوضح الوزير، أنه سوف يتم أيضا معاقبة المسؤولين في هذه اللجان التي حدثت فيها وقائع الغش ، لأنهم اخفقوا في عملهم او ساعدوا على هذا.

وقال وزير التربية والتعليم : لدينا المئات من هذه التقارير التي ترصد كل محاولات الغش في اللجان وكذلك تقارير كاملة عن رواد جروبات الغش على تيليجرام.

وأنهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحاته قائلا : إن من يعتادوا الغش في الامتحانات ، هم قلة قليلة من الطلاب والإداريين ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ، ويتسببون في ضرر كبير لمصداقية التعليم المصري ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.

جدير بالذكر أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي مازالت مستمرة ، وتشهد يوميا محاولات لتصوير ونشر اسئلة و اجابات الامتحانات عبر جروبات الغش على تليجرام ، وهو الأمر الذي يثير العديد من الانتقادات اليومية من جانب أولياء الأمور على السوشيال ميديا بعد كل امتحان

ومن المقرر ان يؤدي غدا السبت الموافق 21 مايو 2022 ، طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق

كما سيؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022 الامتحان في مواد (اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ) حسب الجدول المعلن سابقًا.

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